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Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа
Фото: РИА Новости
Отец Эмбер Херд угрожал расправиться с Джонни Деппом во время их бракоразводного процесса. Об этом рассказал бизнесмен Дэвид Киллаки, который работал в фирме по обслуживанию автомобилей голливудских знаменитостей, передает РЕН ТВ.
По словам Киллаки, отец актрисы считал, что Джонни Депп разрушает голливудскую карьеру его дочери и шантажирует ее.
«Когда я доберусь до него, то выбью из него все. Я из Техаса, а мужики из Техаса всегда носят с собой кольт, и он с ним встретится рано или поздно», — признался отец знаменитости в разговоре с Киллаки.
Бизнесмен рассказал о диалоге Деппу, тот связался с адвокатами, и они попросили Киллаки написать заявление в полицию, которое затем предоставили суду по делу о разводе.
Как писал «Рамблер», брак Джонни Деппа и Эмбер Херд продлился с февраля 2015 года по май 2016 года. Актриса подала на развод, заявив, что муж избивал ее. Депп все обвинения отрицал и даже потребовал от супруги 50 млн долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Джонни Депп , РЕН ТВ
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