Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа

Отец Эмбер Херд угрожал расправиться с Джонни Деппом во время их бракоразводного процесса. Об этом рассказал бизнесмен Дэвид Киллаки, который работал в фирме по обслуживанию автомобилей голливудских знаменитостей, передает РЕН ТВ.

По словам Киллаки, отец актрисы считал, что Джонни Депп разрушает голливудскую карьеру его дочери и шантажирует ее.

«Когда я доберусь до него, то выбью из него все. Я из Техаса, а мужики из Техаса всегда носят с собой кольт, и он с ним встретится рано или поздно», — признался отец знаменитости в разговоре с Киллаки.

Бизнесмен рассказал о диалоге Деппу, тот связался с адвокатами, и они попросили Киллаки написать заявление в полицию, которое затем предоставили суду по делу о разводе.

Как писал «Рамблер», брак Джонни Деппа и Эмбер Херд продлился с февраля 2015 года по май 2016 года. Актриса подала на развод, заявив, что муж избивал ее. Депп все обвинения отрицал и даже потребовал от супруги 50 млн долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия.