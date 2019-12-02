Тайну «вечно беременной» Собчак объяснили в Сети

Авторы Telegram-канала Yobajur объяснили, почему Ксению Собчак постоянно подозревают в беременности. Повод для этого даёт округлившийся живот телеведущей, который пользователи заметили на благотворительном вечере Светланы Бондарчук

На самом деле никакой беременности у жены Константина Богомолова нет, а она страдает от компульсивного переедания. Такую версию авторам Yobajur озвучили знающие люди, которых паблик не называет. Но при этом авторы мессенджера ссылаются на общедоступные данные о том, что данное расстройство приёма пищи чаще всего связано с желанием «заедать» неприятные эмоции.

Авторы канала уверены, что именно это происходит сейчас с Ксенией Собчак. Но не только это привлекло внимание к ведущей. Согласно фото и видео в Instagram, Собчак сейчас должна отдыхать с новым мужем и сыном Платоном на Мальдивах. Но вместо этого экс-кандидат в президенты России объявилась в Москве сразу на двух мероприятиях: благотворительном аукционе Бондарчук и дне рождения дочери Филиппа Киркорова

Ранее News.ru сообщал, что брак телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова будет долгим, но не избежит измен. Более того, уже в 2020 году в этой семье появится ребёнок, рождённый от другого мужчины, заявила нумеролог Клара Кузденбаева.