Мать Собчак рассказала, почему дочь не живет с Богомоловым

По данным НТВ, новое жилье Собчак — особняк из финской северной сосны на тысячу квадратных метров — находится по соседству с таунхаусом, который журналистка купила в элитном подмосковном поселке до рождения ребенка.

О строительстве дома рассказала мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова

«Это ее проект. Я не вмешиваюсь, вижу только из окна, как он растет», — заявила Нарусова.

Она отметила, что в доме дочери у нее будет несколько комнат. Сейчас Собчак живет с матерью и сыном в старом таунхаусе. Нарусова отметила, что в доме площадью 320 «квадратов» не хватило бы места для Богомолова.

«И Ксения, и Платон, и няня, и учителя постоянно к Платону ходят», — отметила она.

Также Нарусова рассказала, что общается с зятем на редких семейных праздниках.