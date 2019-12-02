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Наука

Мать Собчак рассказала, почему дочь не живет с Богомоловым 

Рамблер 1 час назад
Мать Собчак рассказала, почему дочь не живет с Богомоловым
Фото: РИА Новости
В программе «Ты не поверишь» рассказали, что журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов живут гостевым браком, пока строится дом Собчак. Выпуск программы опубликован на YouTube-канале НТВ.
По данным НТВ, новое жилье Собчак — особняк из финской северной сосны на тысячу квадратных метров — находится по соседству с таунхаусом, который журналистка купила в элитном подмосковном поселке до рождения ребенка.
О строительстве дома рассказала мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова.
«Это ее проект. Я не вмешиваюсь, вижу только из окна, как он растет», — заявила Нарусова.
Она отметила, что в доме дочери у нее будет несколько комнат. Сейчас Собчак живет с матерью и сыном в старом таунхаусе. Нарусова отметила, что в доме площадью 320 «квадратов» не хватило бы места для Богомолова.
«И Ксения, и Платон, и няня, и учителя постоянно к Платону ходят», — отметила она.
Также Нарусова рассказала, что общается с зятем на редких семейных праздниках.
Как сообщал «Рамблер», в прошлом году стало известно о романе Собчак с Богомоловым, а в сентябре 2019-го они заключили брак. Журналистка воспитывает сына от актера Максима Виторгана.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Людмила Нарусова , Ксения Собчак , НТВ
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