Жванецкому потребовался творческий перерыв

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий сообщил о намерении сделать перерыв в роли ведущего программы «Дежурный по стране» на телеканале «Россия-1», сообщает ТАСС.

Сатирик рассказал, что ему сложно вести передачу на регулярной основе из-за возраста.

«Импровизировать уже сложновато, мне уже больше 80 лет. Я должен писать дома, даже ответы на вопросы в последних передачах "Дежурный по стране" были мучительны, потому что я не мог сразу ответить, это же надо вспоминать», — сказал он.

Писатель выразил надежду, что сможет договориться с авторами программы о нерегулярном выходе в эфир, когда он сможет и захочет.

В последнем выпуске передачи «Дежурный по стране», который вышел 1 декабря, 85-летний Жванецкий рассказал об общей усталости шутить в формате импровизации. По его словам, юмор с возрастом уходит, и импровизация — это свойство молодых мозгов. При этом он отметил, что у него «масса листиков, на которых много юмора».