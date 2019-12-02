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Жванецкому потребовался творческий перерыв 

Рамблер + ещё 1 34 минуты назад
Жванецкому потребовался творческий перерыв
Фото: РИА Новости
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий сообщил о намерении сделать перерыв в роли ведущего программы «Дежурный по стране» на телеканале «Россия-1», сообщает ТАСС.
Сатирик рассказал, что ему сложно вести передачу на регулярной основе из-за возраста.
«Импровизировать уже сложновато, мне уже больше 80 лет. Я должен писать дома, даже ответы на вопросы в последних передачах "Дежурный по стране" были мучительны, потому что я не мог сразу ответить, это же надо вспоминать», — сказал он.
Писатель выразил надежду, что сможет договориться с авторами программы о нерегулярном выходе в эфир, когда он сможет и захочет.
В последнем выпуске передачи «Дежурный по стране», который вышел 1 декабря, 85-летний Жванецкий рассказал об общей усталости шутить в формате импровизации. По его словам, юмор с возрастом уходит, и импровизация — это свойство молодых мозгов. При этом он отметил, что у него «масса листиков, на которых много юмора».
Михаил Жванецкий вел программу «Дежурный по стране» с 2002 года. В передаче Жванецкий, отвечая на вопросы соведущего Андрея Максимова, комментирует произошедшие за месяц события, отвечает на вопросы зрителей и читает свои новые монологи.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Михаил Жванецкий , Андрей Максимов , ИТАР-ТАСС
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