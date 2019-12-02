Рэпер Птаха рассказал о причинах детской наркомании

Рэпер Птаха рассказал в Госдуме о причинах детской наркомании

В понедельник, 2 декабря, в Госдуме прошел круглый стол "Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет". В рамках встречи со своим мнением выступил Давид Нуриев , известный как рэпер Птаха.

Во время заседания артист призвал "кошмарить" подрастающее поколение последствиями от употребления наркотиков с целью формирования у них неприятия запрещенных веществ, сообщает РИА "Новости". По словам репера, во времена его детства в телеэфире показывали "ужасные моменты", где дети в подвалах колются героином.

— И это работало. В итоге запретили — бедные дети, как они будут видеть? Это им нельзя, у них детская психика, какой кошмар. Детей надо кошмарить. Детям надо говорить: "Смотри, какой ужас, ты сгниешь, у тебя отвалится нога, ты умрешь, сядешь в тюрьму". Дети должны это знать. Все эти либеральные беганья вокруг детей "ой-ой-ой, он не так подумал, не так кашлянул, ой-ой-ой посмотрите, какой бедный ребенок, у него психика слабая, его мучить не надо" — это полный бред, — высказался Птаха.

К этому артист добавил, что дети вырастают такими, какими их воспитали родители. Для правильного воспитания им стоит объяснять, что что такое хорошо и что такое плохо. При этом не стоит бояться травмировать ребенка страхом перед употреблением наркотиков.

— Пусть лучше он боится уколов, чем завтра он будет колоться героином, — пояснил рэпер.

В заключение артист сказал, что корень проблемы кроется в жажде детей тянуться к тому, что круче, а круто в их понятии — быть плохим мальчиком. И с этим люди ничего не могут поделать тысячелетиями.

— Вы должны детям доказать, что круче быть хорошим мальчиком. Не знаю, как вы будете это делать, но если вы сможете это сделать, тогда тенденция пойдет на убывание употребления наркотиков, — подытожил Птаха.

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