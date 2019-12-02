Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
В мире
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
В мире
К нам летит что-то странное
К нам летит что-то странное
Наука
На Украине кот убил ребенка
На Украине кот убил ребенка
Происшествия

Рэпер Птаха рассказал в Госдуме о причинах детской наркомании 

Vse42.ru + ещё 7 56 минут назад
Рэпер Птаха рассказал о причинах детской наркомании
Фото: ТАСС
В понедельник, 2 декабря, в Госдуме прошел круглый стол "Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет". В рамках встречи со своим мнением выступил Давид Нуриев, известный как рэпер Птаха.
Во время заседания артист призвал "кошмарить" подрастающее поколение последствиями от употребления наркотиков с целью формирования у них неприятия запрещенных веществ, сообщает РИА "Новости". По словам репера, во времена его детства в телеэфире показывали "ужасные моменты", где дети в подвалах колются героином.
— И это работало. В итоге запретили — бедные дети, как они будут видеть? Это им нельзя, у них детская психика, какой кошмар. Детей надо кошмарить. Детям надо говорить: "Смотри, какой ужас, ты сгниешь, у тебя отвалится нога, ты умрешь, сядешь в тюрьму". Дети должны это знать. Все эти либеральные беганья вокруг детей "ой-ой-ой, он не так подумал, не так кашлянул, ой-ой-ой посмотрите, какой бедный ребенок, у него психика слабая, его мучить не надо" — это полный бред, — высказался Птаха.
К этому артист добавил, что дети вырастают такими, какими их воспитали родители. Для правильного воспитания им стоит объяснять, что что такое хорошо и что такое плохо. При этом не стоит бояться травмировать ребенка страхом перед употреблением наркотиков.
— Пусть лучше он боится уколов, чем завтра он будет колоться героином, — пояснил рэпер.
В заключение артист сказал, что корень проблемы кроется в жажде детей тянуться к тому, что круче, а круто в их понятии — быть плохим мальчиком. И с этим люди ничего не могут поделать тысячелетиями.
— Вы должны детям доказать, что круче быть хорошим мальчиком. Не знаю, как вы будете это делать, но если вы сможете это сделать, тогда тенденция пойдет на убывание употребления наркотиков, — подытожил Птаха.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала о том, что российские блогеры и рэперы войдут в совет по культуре при Госдуме.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Vse42.ru: последние новости
Анна Семенович призналась в уменьшении своей груди Анна Семенович призналась в уменьшении своей груди Басков оправдался за потасовку на полу с Крутым Басков оправдался за потасовку на полу с Крутым Юлия Михалкова ушла из "Уральских пельменей" ради участия в детском КВН Юлия Михалкова ушла из "Уральских пельменей" ради участия в детском КВН
Комментарии2 
Теги:
Шоу-бизнес , Общество , Давид Нуриев , Госдума , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике 138
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
Дело МН17: появились новые доказательства теракта 52
К нам летит что-то странное
К нам летит что-то странное 78
На Украине кот убил ребенка
На Украине кот убил ребенка 1
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля» 465
Видео
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
03:12
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
03:13
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
В мире Катастрофы
Мумию древнего щенка показали на видео
02:45
Мумию древнего щенка показали на видео
Наука и техника
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
05:40
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире Украина
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
03:54
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
В мире
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
00:42
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
Шоу-бизнес Другое
Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео
00:15
Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео
Армия
Задержание убившего сына сектанта попало на видео
00:57
Задержание убившего сына сектанта попало на видео
Криминал Происшествия
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
05:00
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
Азия В мире
Китай ввел санкции против США
00:28
Китай ввел санкции против США
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение