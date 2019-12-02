Нарусова ждёт внуков от Собчак и Богомолова

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в эфире программы «Ты не поверишь!» заявила , что ждёт рождения ребёнка в браке своей дочери с режиссером Константином Богомоловым.

«Чем больше детей, тем лучше. Если ей хватит сил и здоровья, то почему бы и нет», — заявила мать светской львицы.

Нарусова отметила, что хотела бы дожить до того момента, когда ее внук Платон (сын Собчак от актёра Максима Виторгана) станет взрослым. При этом она посетовала, что из-за того, что проводит с мальчиком много времени, у неё не остаётся времени на занятия спортом.

Мать Собчак также подчеркнула, что старается общаться со своим новым зятем. Нарусова регулярно ходит в театр на Малой Бронной, где он работает художественным руководителем.

«Нечасто, но мы с Константином общаемся. Как правило, встречаемся на семейных праздниках», — отметила она.

Ранее, как сообщал «Рамблер», актриса Яна Поплавская сравнила свадьбу Собчак и Богомолова с «обезьяньим театром». Пара поженилась в пятницу, 13 сентября. При этом в ЗАГС молодожены приехали на катафалке, после регистрации брака обвенчались, а на праздничном банкете журналистка исполнила для мужа эротический танец.