Ведущая «Дома-2» готовится к свадьбе

Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала в своем Instagram, что ответила согласием на предложение руки и сердца от своего возлюбленного Мондезира Свет-Амура.

Юлия Ефременкова представила Мондезира Свет-Амура в своем Stories, как будущего мужа.

«Хочу познакомить вас с одним молодым человеком, вы все его знаете, но хочу его представить официально. Это мой будущий муж. Для нас это знаковый день, не только девять месяцев, но сегодня я сказала ему «да», так что вы можете за нас порадоваться», — заявила она.

Предложение руки и сердца Мондезир Свет-Амур сделал на концерте коллеги Юлии Ефременковой, телеведущей и певицы Ольги Бузовой. На сцене, куда Бузова попросила подняться Ефременкову, он опустился на одно колено и попросил телеведущую выйти за него замуж, на что получил согласие. После чего влюбленные станцевали под песню «Я еще верю».

Пользователи Instagram в свою очередь поздравили Юлию Ефременкову и пожелали ей «счастья и огромной любви».