Ведущая «Дома-2» готовится к свадьбе 

Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала в своем Instagram, что ответила согласием на предложение руки и сердца от своего возлюбленного Мондезира Свет-Амура.
Юлия Ефременкова представила Мондезира Свет-Амура в своем Stories, как будущего мужа.
«Хочу познакомить вас с одним молодым человеком, вы все его знаете, но хочу его представить официально. Это мой будущий муж. Для нас это знаковый день, не только девять месяцев, но сегодня я сказала ему «да», так что вы можете за нас порадоваться», — заявила она.
Предложение руки и сердца Мондезир Свет-Амур сделал на концерте коллеги Юлии Ефременковой, телеведущей и певицы Ольги Бузовой. На сцене, куда Бузова попросила подняться Ефременкову, он опустился на одно колено и попросил телеведущую выйти за него замуж, на что получил согласие. После чего влюбленные станцевали под песню «Я еще верю».
Пользователи Instagram в свою очередь поздравили Юлию Ефременкову и пожелали ей «счастья и огромной любви».
Как сообщал «Рамблер», ранее ведущая «Дома-2» Ксения Бородина в YouTube-шоу «Алена, блин!» призналась в том, что мечтает вести программу о социальных проблемах, что за отдых всей семьей отдаёт больше двух миллионах рублей и что не даёт мужу ни копейки денег.