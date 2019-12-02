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Михайлову сделали операцию с иконой на груди 

Рамблер 49 минут назад
Михайлову сделали операцию с иконой на груди
Фото: РИА Новости
Певец Стас Михайлов рассказал о перенесенной операции на сердце и иконе, которая ему помогла. Артист стал гостем программы «Судьба человека», выпуск опубликован на сайте «России 1».
Михайлов назвал операцию итогом эмоциональных переживаний. По словам певца, его аритмия дошла до такой степени, что могла провоцировать по три приступа в день.
Певец уточнил, что ему провели радиочастотную абляцию — один из самых современных методов лечения — в Германии.
«Там такой как космический корабль был: тебя привязывают всего — чтобы ты не двигался. Я говорю: «Дайте мне икону». Мне принесли икону. Никогда в реанимацию, в операционную их приносить не разрешали. Мне положили икону на грудь, я сказал: «Я буду с ней делать операцию». Они пошли навстречу», — рассказал он.
По словам Михайлова, после операции врачи сказали ему, что проблемы с сердцем не будут его беспокоить 10-15 лет.
Как сообщал «Рамблер», весной 2016 года Михайлова госпитализировали перед концертом в Ставрополе. Его директор позже рассказал, что у певца произошел резкий скачок давления и случился гипертонический криз после 12 выступлений подряд.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Стас Михайлов
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