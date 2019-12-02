Брат Михайлова спас ребёнка при крушении вертолета

Брат Стаса Михайлова спас ребёнка при крушении вертолета

Старший брат Стаса Михайлова накрыл собой ребёнка в момент, когда оба находились в салоне падающего вертолета, рассказал сам певец в эфире программы «Судьба человека». Родственник артиста погиб, мальчик благодаря ему выжил.

По словам Михайлова, инцидент с его братом Валерием произошёл много лет назад недалеко от Красной поляны. 27-летний родственник артиста летел домой на вертолете. На высоте 2200 метров над горами у летательного аппарат «рассыпалась шестерёнка редуктора».

«Они увидели между горами речушку. Хотели в нее плюхнуться, но на высоте 150 метров клин случился в воздухе. Все рассыпалось», — вспоминает артист.

По словам Михайлова, он был в составе спасательного экипажа. По расположению тел было понятно, что некоторые пассажиры после крушения еще были живы, но впоследствии скончались.

«До дома, Адлера, они чуть не долетели. Брат, когда упал вертолет, накрыл собой ребенка. Мальчик остался жив. Дай Бог ему здоровья», — отметил певец.

В этой же программе, как ранее сообщал «Рамлер», Михайлов рассказал об операции на сердце, которую недавно перенёс. Музыкант признался, что в последнее время его аритмия дошла до такой степени, что могла провоцировать по три приступа в день. Певец уточнил, что ему провели радиочастотную абляцию — один из самых современных методов лечения — в Германии.