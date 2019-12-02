Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Россия "избавилась" от доллара
Пока вы не уснули: Россия "избавилась" от доллара
В мире
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
В мире
Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад
Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад
В мире
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
В мире

Брат Стаса Михайлова спас ребёнка при крушении вертолета 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Брат Михайлова спас ребёнка при крушении вертолета
Фото: РИА Новости
Старший брат Стаса Михайлова накрыл собой ребёнка в момент, когда оба находились в салоне падающего вертолета, рассказал сам певец в эфире программы «Судьба человека». Родственник артиста погиб, мальчик благодаря ему выжил.
По словам Михайлова, инцидент с его братом Валерием произошёл много лет назад недалеко от Красной поляны. 27-летний родственник артиста летел домой на вертолете. На высоте 2200 метров над горами у летательного аппарат «рассыпалась шестерёнка редуктора».
«Они увидели между горами речушку. Хотели в нее плюхнуться, но на высоте 150 метров клин случился в воздухе. Все рассыпалось», — вспоминает артист.
По словам Михайлова, он был в составе спасательного экипажа. По расположению тел было понятно, что некоторые пассажиры после крушения еще были живы, но впоследствии скончались.
«До дома, Адлера, они чуть не долетели. Брат, когда упал вертолет, накрыл собой ребенка. Мальчик остался жив. Дай Бог ему здоровья», — отметил певец.
В этой же программе, как ранее сообщал «Рамлер», Михайлов рассказал об операции на сердце, которую недавно перенёс. Музыкант признался, что в последнее время его аритмия дошла до такой степени, что могла провоцировать по три приступа в день. Певец уточнил, что ему провели радиочастотную абляцию — один из самых современных методов лечения — в Германии.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Стас Михайлов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия «избавилась» от доллара
Пока вы не уснули: Россия «избавилась» от доллара 307
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике 1053
Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад
Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад 83
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
Дело МН17: появились новые доказательства теракта 479
Экипажу самолета Путина подарили вишневый пирог
Экипажу самолета Путина подарили вишневый пирог 1
Видео
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
03:12
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире Катастрофы
«Проклятие черной жемчужины» настигло отдыхающих
00:52
«Проклятие черной жемчужины» настигло отдыхающих
Происшествия Азия
Президент США забыл свою жену перед вылетом
01:02
Президент США забыл свою жену перед вылетом
США В мире
Избивший мать в прямом эфире блогер заинтересовал МВД
01:56
Избивший мать в прямом эфире блогер заинтересовал МВД
Происшествия
В Оренбурге рухнул мост
00:30
В Оренбурге рухнул мост
Происшествия
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
03:13
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
В мире Катастрофы
Мумию древнего щенка показали на видео
02:45
Мумию древнего щенка показали на видео
Наука и техника
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
05:40
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире Украина
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
03:54
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
В мире
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
00:42
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика