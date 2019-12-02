Лорак расплакалась на концерте в Киеве 

Певица Ани Лорак расплакалась во время записи новогоднего концерта «Главная елка страны», который покажут на украинском канале «Интер» 31 декабря. Как пишет «Комсомольская правда», артистку растрогала реакция зала.
Лорак исполнила песни «Я бы летала» и «Мы нарушаем», после чего зрители несколько минут аплодировали ей стоя.
«Спасибо, мои любимые! Будьте счастливы, будьте любимы, пусть Новый год исполнит все ваши заветные желания», — сказала певица, вытирая слезы.
Как сообщал «Рамблер», из-за гастролей Лорак в России ее украинские концерты несколько раз пытались сорвать, после чего она отменила выступления на родине. Певица называла себя «голубем мира» и подчеркивала, что находится вне политики.
По данным «КП», Лорак не давала сольных концертов на Украине более пяти лет. Последние ее выступления состоялись 26 и 27 ноября 2014 года, тогда здание, где она выступала, забрасывали камнями.