Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак расплакалась во время записи новогоднего концерта «Главная елка страны», который покажут на украинском канале «Интер» 31 декабря. Как пишет «Комсомольская правда» , артистку растрогала реакция зала.

Лорак исполнила песни «Я бы летала» и «Мы нарушаем», после чего зрители несколько минут аплодировали ей стоя.

«Спасибо, мои любимые! Будьте счастливы, будьте любимы, пусть Новый год исполнит все ваши заветные желания», — сказала певица, вытирая слезы.

Как сообщал «Рамблер», из-за гастролей Лорак в России ее украинские концерты несколько раз пытались сорвать, после чего она отменила выступления на родине. Певица называла себя «голубем мира» и подчеркивала, что находится вне политики.

По данным «КП», Лорак не давала сольных концертов на Украине более пяти лет. Последние ее выступления состоялись 26 и 27 ноября 2014 года, тогда здание, где она выступала, забрасывали камнями.