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Сын Сафронова рассказал о сбитой пенсионерке 

Рамблер 2 часа назад
Сын Сафронова рассказал о сбитой пенсионерке
Фото: Instagram
Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал в программе «Ты не поверишь», что гибель пенсионерки в ДТП с его участием до сих пор остается «его крестом». Выпуск программы опубликован на YouTube-канале НТВ.
Затравкин с детства страдает от проблем с ожирением, несколько лет назад ему удалось похудеть до 76 килограммов, но затем он снова начал набирать вес. Затравкин пробовал разные диеты и даже стал вегетарианцем, но решить проблему эту не помогло, так как на весе сказался стресс — три года назад его автомобиль насмерть сбил пенсионерку. Сообщалось, что женщина переходила дорогу на красный свет.
Пианист подчеркнул, что поддерживает отношения с семьей погибшей.
«Я понимаю, что это мой крест», — заявил Затравкин.
Отец пианиста отмечал, что его сын «официально не виноват, но это не лишает его внутреннего сострадания».
Как сообщал «Рамблер», ранее в сети появились фото и видео с застрявшим в туалете самолета Затравкиным. Высвободиться ему помогли другие пассажиры.
Пианист объяснил, что замешкался в туалете, услышав объявление о скорой посадке, нажал на кнопку раньше времени и его «немножко присосало». Он подчеркнул, что всегда старается летать бизнес-классом или покупает в эконом-классе два места, а также отказывается от общественного транспорта в пользу такси, чтобы не доставлять неудобства другим пассажирам.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , НТВ
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