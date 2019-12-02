Сын Сафронова рассказал о сбитой пенсионерке

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал в программе «Ты не поверишь», что гибель пенсионерки в ДТП с его участием до сих пор остается «его крестом». Выпуск программы опубликован на YouTube-канале НТВ.

Затравкин с детства страдает от проблем с ожирением, несколько лет назад ему удалось похудеть до 76 килограммов, но затем он снова начал набирать вес. Затравкин пробовал разные диеты и даже стал вегетарианцем, но решить проблему эту не помогло, так как на весе сказался стресс — три года назад его автомобиль насмерть сбил пенсионерку. Сообщалось, что женщина переходила дорогу на красный свет.

Пианист подчеркнул, что поддерживает отношения с семьей погибшей.

«Я понимаю, что это мой крест», — заявил Затравкин.

Отец пианиста отмечал, что его сын «официально не виноват, но это не лишает его внутреннего сострадания».

Как сообщал «Рамблер», ранее в сети появились фото и видео с застрявшим в туалете самолета Затравкиным. Высвободиться ему помогли другие пассажиры.

Пианист объяснил, что замешкался в туалете, услышав объявление о скорой посадке, нажал на кнопку раньше времени и его «немножко присосало». Он подчеркнул, что всегда старается летать бизнес-классом или покупает в эконом-классе два места, а также отказывается от общественного транспорта в пользу такси, чтобы не доставлять неудобства другим пассажирам.