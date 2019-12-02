Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
В мире
Зеленский заявил о недоверии к Путину
Зеленский заявил о недоверии к Путину
В мире
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Политика
Китай ввел санкции против США
Китай ввел санкции против США
В мире

Крутой намекнул на новый роман Лазарева 

Рамблер 2 часа назад
Крутой намекнул на новый роман Лазарева
Фото: РИА Новости
Композитор Игорь Крутой предположил, что между Сергеем Лазаревым и Ани Лорак «появилась химия». Такой комментарий он оставил под новым постом в Instagram Лазарева.
Певец опубликовал совместное с Лорак фото и пожелал подписчикам хорошего вечера.
«Ой, какая-то химия между вами появилась, атмосфера вечера или?…» — поинтересовался Крутой (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Эх, Сергей…..» — написал экс-коллега Лазарева по Smash Влад Топалов.
Как сообщал «Рамблер», раньше Лазареву уже приписывали роман с Лорак. Пользователи начали говорить об этом после публикации ими несколько совместных снимков. Певец писал, что Лорак — «его человек» и «родная душа», а Лорак называла его своим другом.
Лорак в этом году развелась с отцом своей дочери, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. СМИ писали, что она встречается с продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Комментарии1 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Сергей Лазарев , Влад Топалов , Мурат Налчаджиоглу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2» 226
Зеленский заявил о недоверии к Путину
Зеленский заявил о недоверии к Путину 28
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Захарова ответила желающей российских областей Украине 661
Китай ввел санкции против США
Китай ввел санкции против США 40
Российские войска атаковали в Сирии
Российские войска атаковали в Сирии 244
Видео
Китай ввел санкции против США
00:28
Китай ввел санкции против США
В мире Азия
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
02:56
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
В мире
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
00:25
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
Происшествия
В России подвели итоги «Черной пятницы»
00:54
В России подвели итоги «Черной пятницы»
Общество Другое
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
02:38
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
В мире Конфликты
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
00:51
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Происшествия Общество
Россия напугала США мощным сталинским проектом
03:04
Россия напугала США мощным сталинским проектом
Общество
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
01:19
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
Общество
Саакашвили пожалел о своей ошибке
03:03
Саакашвили пожалел о своей ошибке
В мире Кавказ
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
05:00
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение