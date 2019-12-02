Крутой намекнул на новый роман Лазарева 

Композитор Игорь Крутой предположил, что между Сергеем Лазаревым и Ани Лорак «появилась химия». Такой комментарий он оставил под новым постом в Instagram Лазарева.
Певец опубликовал совместное с Лорак фото и пожелал подписчикам хорошего вечера.
«Ой, какая-то химия между вами появилась, атмосфера вечера или?…» — поинтересовался Крутой (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Эх, Сергей…..» — написал экс-коллега Лазарева по Smash Влад Топалов.
Как сообщал «Рамблер», раньше Лазареву уже приписывали роман с Лорак. Пользователи начали говорить об этом после публикации ими несколько совместных снимков. Певец писал, что Лорак — «его человек» и «родная душа», а Лорак называла его своим другом.
Лорак в этом году развелась с отцом своей дочери, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. СМИ писали, что она встречается с продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.