Крутой намекнул на новый роман Лазарева

Певец опубликовал совместное с Лорак фото и пожелал подписчикам хорошего вечера.

«Ой, какая-то химия между вами появилась, атмосфера вечера или?…» — поинтересовался Крутой (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Эх, Сергей…..» — написал экс-коллега Лазарева по Smash Влад Топалов.

Как сообщал «Рамблер», раньше Лазареву уже приписывали роман с Лорак. Пользователи начали говорить об этом после публикации ими несколько совместных снимков. Певец писал, что Лорак — «его человек» и «родная душа», а Лорак называла его своим другом.