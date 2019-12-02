Козловский купил дом в Испании

Актёр Данила Козловский приобрел в Испании небольшой особняк с бассейном и садом прямо у моря, сообщает Starhit. Большую часть времени в нем на сегодняшний день проводят мама актера и его отчим.

По данным источника издания в окружении артиста, дом находится в 30 километрах от Малаги. При этом в нем созданы все условия «для приятного времяпрепровождения», а также есть бассейн, небольшой садик и веранда.

«Сейчас в этом доме в основном бывают его мама Надежда Николаевна и отчим Сергей. Сам Данила наезжает нечасто», — заявил собеседник Starhit.

Журналисты полагают, что недвижимостью в стране с комфортным климатом актёр обзавёлся специально в преддверии рождения первенца от актрисы Ольги Зуевой . Отмечается, что большую часть времени артистка проводит в США.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики выяснили, что некогда очень популярная среди состоятельных россиян недвижимость в Испании сегодня не пользуется большим спросом. Так, по итогам 2018 года, когда многие граждане РФ бросились приобретать жильё за рубежом из-за слухов о наступлении очередного кризиса, риелторы зафиксировали небывалый спрос на дома в Германии, Чехии, Турции, на Кипре и в Черногории. Испания оказалась в этом списке на последнем месте.