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Козловский купил дом в Испании 

Рамблер 2 часа назад
Козловский купил дом в Испании
Фото: РИА Новости
Актёр Данила Козловский приобрел в Испании небольшой особняк с бассейном и садом прямо у моря, сообщает Starhit. Большую часть времени в нем на сегодняшний день проводят мама актера и его отчим.
По данным источника издания в окружении артиста, дом находится в 30 километрах от Малаги. При этом в нем созданы все условия «для приятного времяпрепровождения», а также есть бассейн, небольшой садик и веранда.
«Сейчас в этом доме в основном бывают его мама Надежда Николаевна и отчим Сергей. Сам Данила наезжает нечасто», — заявил собеседник Starhit.
Журналисты полагают, что недвижимостью в стране с комфортным климатом актёр обзавёлся специально в преддверии рождения первенца от актрисы Ольги Зуевой. Отмечается, что большую часть времени артистка проводит в США.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики выяснили, что некогда очень популярная среди состоятельных россиян недвижимость в Испании сегодня не пользуется большим спросом. Так, по итогам 2018 года, когда многие граждане РФ бросились приобретать жильё за рубежом из-за слухов о наступлении очередного кризиса, риелторы зафиксировали небывалый спрос на дома в Германии, Чехии, Турции, на Кипре и в Черногории. Испания оказалась в этом списке на последнем месте.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Данила Козловский , Ольга Зуева , StarHit , Испания
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