Экс-бойфренд Бородиной признался, что «пользовался» ей

Ксения Бородина и Михаил Терехин начали встречаться в 2011 году. Их отношения продлились немногим более двух лет. Причиной расставания СМИ называли многочисленные измены молодого мужчины, которые не смогла простить телеведущая.

В интервью Starhit экс-участник «Дома-2», который сегодня работает адвокатом, заявил, что никогда не изменял своей бывшей возлюбленной.

«Я не мог пойти налево. Во-первых, я уважал Ксюшу, а во-вторых, это бы сразу узнали все. Приходилось держаться!» — отметил Терехин.

По его словам, расставание произошло из-за того, что чувства между ними остыли, «не было физического притяжения».

«Мы расстались с Бородиной не только из-за моего тяжелого характера. Я начал ей буквально пользоваться под конец наших отношений, вместо того, чтобы любить человека», — подчеркнул адвокат.

Терехин также отметил, что ни разу после расставания не встречался с Бородиной у общих друзей.

«Не знаю, чего Ксения боится, может, уведу ее, но у общих друзей мы не встречаемся по этой причине», — резюмировал мужчина.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Бородина в интервью YouTube