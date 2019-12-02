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Экс-бойфренд Бородиной признался, что «пользовался» ей 

Рамблер + ещё 1 18 минут назад
Экс-бойфренд Бородиной признался, что «пользовался» ей
Фото: ТАСС
Бывший возлюбленный Ксении Бородиной экс-участник «Дома-2» Михаил Терехин в интервью изданию Starhit признался, что «пользовался» телеведущей, но только «под конец отношений». При этом сегодня адвокат не исключает, что может увести Бородину у мужа.
Ксения Бородина и Михаил Терехин начали встречаться в 2011 году. Их отношения продлились немногим более двух лет. Причиной расставания СМИ называли многочисленные измены молодого мужчины, которые не смогла простить телеведущая.
В интервью Starhit экс-участник «Дома-2», который сегодня работает адвокатом, заявил, что никогда не изменял своей бывшей возлюбленной.
«Я не мог пойти налево. Во-первых, я уважал Ксюшу, а во-вторых, это бы сразу узнали все. Приходилось держаться!» — отметил Терехин.
По его словам, расставание произошло из-за того, что чувства между ними остыли, «не было физического притяжения».
«Мы расстались с Бородиной не только из-за моего тяжелого характера. Я начал ей буквально пользоваться под конец наших отношений, вместо того, чтобы любить человека», — подчеркнул адвокат.
Терехин также отметил, что ни разу после расставания не встречался с Бородиной у общих друзей.
«Не знаю, чего Ксения боится, может, уведу ее, но у общих друзей мы не встречаемся по этой причине», — резюмировал мужчина.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Бородина в интервью YouTube
-каналу «Алена, блин!» заявила, что своего мужа предпринимателя Курбана Омарова не содержит. Телеведущая подчеркнула, что не позволит ни одному «мужику» жить за ее счёт, поскольку уж «полностью выросла из этого».
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Комментарии1 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Курбан Омаров , Михаил Терехин , Ксения Бородина , StarHit
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