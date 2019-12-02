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«Я прикалываюсь»: Игорь Крутой признался в любви к розыгрышам 

Рамблер + ещё 1 20 минут назад
«Я прикалываюсь»: Игорь Крутой признался в любви к розыгрышам
Фото: ТАСС
Игорь Крутой в эфире программы «Ты не повершишь!» заявил, что любит розыгрыши. Недавно продюсер записал «компромат» на Баскова, который мог стать достоянием общественности.
«Я шухерной был. И есть. Но это, как говорится, не телефонный разговор. Спрашивайте жену и детей, как я прикалываюсь», — заявил музыкант журналистам по телефону.
Недавно Игорь Крутой записал на телефон, как Николай Басков рассказывает коллегам по сцене свой секрет. Певец заметил композитора и начал забирать у него смартфон. В процессе борьбы оба упали.
«Мы поскользнулись. Он снимал исподтишка. Я ему наступил на ботинок. Обошлось без травм. Я рассказал сокровенную историю, секрет. А он это снял. Я не хотел, чтобы это стало достоянием общественности. Он выкладывает вообще все. У него полмиллиона подписчиков», — отметил «золотой голос России».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Иосиф Пригожин рассказал «Аргументам и фактам» о конфликте Игоря Крутого с Максимом Фадеевым и Эмином Агаларовым. По его словам, они разошлись во взглядах на то, как должна быть устроена Национальная музыкальная премия, позже получившая название «Виктория». Фадеев якобы сказал Крутому о том, что ему «паханы не нужны» и потребовал полного равноправия. По словам Пригожина, Крутого обидели эти слова, он отказался быть в одной команде с Фадеевым и Агаларовым.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Игорь Крутой , Николай Басков , Иосиф Пригожин , Аргументы и Факты
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