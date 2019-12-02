«Я прикалываюсь»: Игорь Крутой признался в любви к розыгрышам

«Я шухерной был. И есть. Но это, как говорится, не телефонный разговор. Спрашивайте жену и детей, как я прикалываюсь», — заявил музыкант журналистам по телефону.

Недавно Игорь Крутой записал на телефон, как Николай Басков рассказывает коллегам по сцене свой секрет. Певец заметил композитора и начал забирать у него смартфон. В процессе борьбы оба упали.

«Мы поскользнулись. Он снимал исподтишка. Я ему наступил на ботинок. Обошлось без травм. Я рассказал сокровенную историю, секрет. А он это снял. Я не хотел, чтобы это стало достоянием общественности. Он выкладывает вообще все. У него полмиллиона подписчиков», — отметил «золотой голос России».