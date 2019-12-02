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«Заедает стресс»: как сын Сафронова набрал 235 килограммов 

Рамблер + ещё 1 43 минуты назад
«Заедает стресс»: Сафронов переживает за наследника
Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM
Художник Никас Сафронов в интервью изданию Starhit рассказал, как его сын Лука Затравкин поправился на 162 килограмма. Ранее 29-летний пианист весил 73 килограмма.
По словам Сафронова, у его сына нарушен гормональный фон. После того, как молодой человек начал сильно набирать вес, художник заставил его похудеть: Затравкин пил таблетки, отбивающие аппетит. В результате пианист со 159 килограммов похудел до 73-х. После операции по удалению обвисшей кожи у молодого человека образовался тромб.
«Сын начал заедать стресс… В результате набрал еще больше! Сейчас уже обратился к нескольким специалистам. Ему хотят провести резекцию, иными словами, отрезать желудок, вернее, его часть. Однако он пока боится», — заявил Сафронов.
Сегодня Лука Затравкин весит 235 килограммов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появились фото и видео, иллюстрирующие, как Лука Затравкин из-за лишнего веса застрял в туалете самолета. В день инцидента пианист дал в Казани благотворительный концерт для больных и особенных детей из детского дома. Будучи в самолете он решил справить малую нужду и делал это сидя из-за комплекции. Он случайно не вовремя нажал на кнопку унитаза и его засосало. Высвободиться ему помогли другие пассажиры. После происшествия Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, распространившего ролик.
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Комментарии12 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Никас Сафронов
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