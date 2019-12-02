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«Сын начал заедать стресс»: Сафронов рассказал, как Лука поправился на 162 килограмма 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
«Заедает стресс»: Сафронов переживает за наследника
Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM
Художник Никас Сафронов объяснил, как его 29-летний сын Лука набрал за короткий промежуток времени 162 килограмма. Было время, когда молодой человек весил всего 73 килограмма. Сейчас его вес 235 килограммов.
Как сказал Сафронов, лишний вес у сына вовсе не из-за того, что он постоянно ест. У Луки нарушен гормональный фон. Художник очень волнуется за наследника. Как отметил Сафронов, сын не ездит на метро, чтобы не создавать неудобств окружающим. Он использует такси. В самолетах, если оказывается не в бизнес-классе, берет сразу два места.
Как отметил художник, именно он заставил в свое время сына сильно похудеть. Лука пил таблетки, которые отторгают аппетит. «Потом обвисшую кожу убирали хирургическим путем. После операции у него образовался тромб. И сын начал заедать стресс», — заявил Никас Сафронов.
В итоге все завершилось для мужчины печально. Он стал весить еще больше. Художник не исключил, что сыну предстоит операция. Возможно, ему удалят часть желудка. Правда, Лука Затравкин пока боится обращаться к медикам за помощью, сообщает «СтарХит».
Добавим, что несколько дней назад Сеть облетело видео, на котором Лука Затравкин застрял в туалете во время перелета. Как отмечал молодой человек, он выигрывал различные международные конкурсы, но об этом никто никогда не писал. Стоило же ему угодить в нелепую ситуацию, как СМИ сразу вспомнили о его существовании.
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Комментарии5 
Теги:
Шоу-бизнес , Никас Сафронов , StarHit
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