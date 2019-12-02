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Елена Яковлева обратилась к хейтерам своего сына 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
«Оставьте ребенка в покое»: Яковлева обратилась к хейтерам
Фото: Кадр Из Сериала «Каменская»
Российская актриса Елена Яковлева ответила недоброжелателям своего сына Дениса Шальных. Она решила поставить поставила точку в истории об избиении молодого человека, на которого напали из-за сведения тату.
— Оставьте ребенка в покое. Да, он нашалил с собой, со своим лицом. Сейчас хочет от этого избавиться, — сказала артистка, передает издание Teleprogramma.pro.
Напомним, ранее Денис Шальных на своей странице в соцсети опубликовал фото с отекшим глазом, написав, что какие-то агрессивные люди избили его из-за удаления тату. Яковлева назвала эту информацию «ерундой, » а ее сын заявил, что посты в соцсети были шуткой. Позднее СМИ стали писать, что в адрес сына актрисы поступают угрозы.
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Теги:
Шоу-бизнес , Денис Шальных , Елена Яковлева
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