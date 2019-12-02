«Оставьте ребенка в покое»: Яковлева обратилась к хейтерам

Елена Яковлева обратилась к хейтерам своего сына

Российская актриса Елена Яковлева ответила недоброжелателям своего сына Дениса Шальных . Она решила поставить поставила точку в истории об избиении молодого человека, на которого напали из-за сведения тату.

— Оставьте ребенка в покое. Да, он нашалил с собой, со своим лицом. Сейчас хочет от этого избавиться, — сказала артистка, передает издание Teleprogramma.pro.

Напомним, ранее Денис Шальных на своей странице в соцсети опубликовал фото с отекшим глазом, написав, что какие-то агрессивные люди избили его из-за удаления тату. Яковлева назвала эту информацию «ерундой, » а ее сын заявил, что посты в соцсети были шуткой. Позднее СМИ стали писать, что в адрес сына актрисы поступают угрозы.