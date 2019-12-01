Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miroslava Duma (@miraduma) 1 Дек 2019 в 7:08 PST По словам 34-летней предпринимательницы, медики обнаружили у нее редкую болезнь легких и сказали, что ей осталось жить семь месяцев.

«Тогда было ужасно страшно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что последние месяцы были самыми счастливыми в моей жизни. Я прекратила заниматься беготней и поняла, как сильно я люблю жизнь, как прекрасен наш мир и как сильно я хочу остаться здесь», — заявила она.

Также Дума призналась, что болезнь, связанную с иммунной системой, удалось выявить на ранней стадии.

В октябре сообщалось, что Дума проиграла суд ТСЖ «Соседи». Арбитражный суд Москвы обязал женщину выплатить ТСЖ 373,7 тысячи рублей за содержание коммерческих помещений, а также в качестве взносов на ремонт дома №4 в Малом Николопесковском переулке.