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«Дали семь месяцев»: Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни 

Рамблер + ещё 9 46 минут назад
Журналистка, соосновательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума рассказала в своем Instagram, что врачи диагностировали у нее смертельное заболевание легких.
«Мне дали семь месяцев. Это было безумно страшно тогда, но, оглядываясь назад, я понимаю, что последние несколько месяцев были, возможно, самыми счастливыми в моей жизни», — написала она, обратившись к подписчикам на английском языке.
По мнению Думы, к болезни ее могли привести «годы самокритики, сомнений в себе, стресса и диет», из-за чего «иммунная система рухнула. Однако благодаря болезни ей удалось пересмотреть взгляды на жизнь.
»Я вдруг перестала заниматься беготней и поняла, как сильно люблю жизнь, как прекрасен наш мир и как сильно я хочу остаться здесь. С людьми, которых люблю. Впервые в жизни я увидел ярко-голубое небо. И красивую зелень деревьев. Как будто я раньше жила на другой планете. Я просыпаюсь счастливой только потому, что могу провести здесь еще один день», — отметила она.
Мирослава Дума также подчеркнула, что теперь успех для нее измеряется «собственным здоровьем и здоровьем тех, кого она любит».
«Рамблер» писал, что Мирослава Дума состоит в браке с бизнесменом Алексеем Михеевым, у пары трое детей.
Комментарии7 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Алексей Михеев
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