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Борисова в шоке: ей прислали такси с глухонемым водителем 

Рамблер 1 час назад
Борисова в шоке: в такси был глухонемой водитель
Фото: РИА Новости
Телеведущая собиралась на телестудию и вызвала такси.
Дана была шокирована тем, что водитель-женщина оказалась глухонемой.
«Я, конечно, все понимаю, но на машине нет наклейки «Глухонемой водитель». Она мне показала на телефон — мол, пишите мне смски», — цитирует слова звезды со ссылкой на ее Instagram stories издание showbiz.mirtesen.ru.
Борисова считает, что ее обязаны были предупредить, что за рулем — инвалид.
История вызвала шум в социальных сетях. Люди с нарушениями слуха набросились на телеведущую.
Дана решила отмести все нападки и написала в микроблоге, что думает по поводу произошедшего.
«Во вчерашних сториз я НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ОСКОРБЛЯЛА ГЛУХИХ, и сейчас я АБСОЛЮТНО НЕ СОБИРАЮСЬ ОПРАВДЫВАТЬСЯ. Вчера я подняла вопрос отнюдь не о том, что инвалиды имеют право работать… речь шла о том, что на машине которой управляет слабослышащий водитель, НЕПРЕМЕННО ДОЛЖЕН БЫТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗНАК… Это вопрос безопасности всех средств транспорта на дороге, а не только данного водителя! Кроме того, СЧИТАЮ, ЧТО СЛУЖБА ТАКСИ ОБЯЗАНА ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ОБ ЭТОМ ДЕЛИКАТНОМ МОМЕНТЕ в комментарии, когда вызываешь транспортное средство».
Однако поток гневных комментариев продолжается.
«Сейчас по всей стране ездят без таблички таксисты, которые с нарушением слуха. Еще раз хочу подчеркнуть, С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА, а не глухонемые, люди ездят и никто не жаловался, кроме вас», «Я поняла почему глухие возмущаются. Действительно мы много лет боремся с тем, что НЕТ такого понятия ГЛУХОНЕМОЙ! Вы не хотите этого знать? Тогда какого отношения вы ждёте после этого? Хотя хочу сказать, что глухие тоже себя повели ужасно, начав писать оскорбления вам. Короче все "хороши" по своему».
Как сообщал «Рамблер», Дана Борисова пишет автобиографию. Дана Борисова — первая российская звезда, которая открыто заявила о своих пагубных пристрастиях и о том, как ей удалось с ними справиться. У книги уже есть рабочее название — «Жизнь под кайфом».
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Комментарии 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Дана Борисова
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