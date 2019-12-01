Борисова в шоке: в такси был глухонемой водитель

Борисова в шоке: ей прислали такси с глухонемым водителем

Телеведущая собиралась на телестудию и вызвала такси.

Дана была шокирована тем, что водитель-женщина оказалась глухонемой.

«Я, конечно, все понимаю, но на машине нет наклейки «Глухонемой водитель». Она мне показала на телефон — мол, пишите мне смски», — цитирует слова звезды со ссылкой на ее Instagram stories издание showbiz.mirtesen.ru.

Борисова считает, что ее обязаны были предупредить, что за рулем — инвалид.

История вызвала шум в социальных сетях. Люди с нарушениями слуха набросились на телеведущую.

Дана решила отмести все нападки и написала в микроблоге, что думает по поводу произошедшего.

«Во вчерашних сториз я НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ОСКОРБЛЯЛА ГЛУХИХ, и сейчас я АБСОЛЮТНО НЕ СОБИРАЮСЬ ОПРАВДЫВАТЬСЯ. Вчера я подняла вопрос отнюдь не о том, что инвалиды имеют право работать… речь шла о том, что на машине которой управляет слабослышащий водитель, НЕПРЕМЕННО ДОЛЖЕН БЫТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗНАК… Это вопрос безопасности всех средств транспорта на дороге, а не только данного водителя! Кроме того, СЧИТАЮ, ЧТО СЛУЖБА ТАКСИ ОБЯЗАНА ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ОБ ЭТОМ ДЕЛИКАТНОМ МОМЕНТЕ в комментарии, когда вызываешь транспортное средство».

Однако поток гневных комментариев продолжается.