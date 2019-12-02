Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Россия "избавилась" от доллара
Пока вы не уснули: Россия "избавилась" от доллара
В мире
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
В мире
Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад
Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад
В мире
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
В мире

Киркоров потратил на день рождения дочери более миллиона 

Рамблер + ещё 16 1 час назад
Киркоров потратил на день рождения дочери более миллиона
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров организовал праздник для своей 8-летней дочери Аллы-Виктории в элитном московском ресторане, потратив на шоу в стиле арабских сказок около миллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, день рождения Аллы-Виктории артист отметил в ресторане «Шале Березка». Детей развлекали акробаты и клоуны. В качестве же специального гостя был приглашен комик Александр Ревва.
Средний банкетный чек на одного человека в этом ресторане на Рублевке составляет пять тысяч рублей. В общей сложности Киркоров потратил на 8-летие дочери более миллиона рублей, отмечает газета.
Поздравить Аллу — Викторию пришли дети Стаса Михайлова, Яны Рудковской, Сергея Лазарева, Ани Лорак, Кати Лель, Жасмин, Татьяны Навки, Игоря Николаева и других звезд шоу-бизнеса.
Музыкант Игорь Николаев в своем Instagram разместил фото со дня рождения Аллы-Виктории, отметив, что, когда его дочь поздравляла именинницу, это было «очччень трогательно и забавно».
«Рамблер» писал, что ранее Филипп Киркоров рассказал, что со стороны кажется, что жизнь его дочери и сына — сплошной праздник, однако, на самом деле, они много трудятся. По словам певца, он достаточно строг к детям и наказывает их регулярно, при этом самое страшное для них — лишить айфонов.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Комментарии1 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Игорь Николаев , Сергей Лазарев , Стас Михайлов , Яна Рудковская , Катя Лель , Александр Ревва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия «избавилась» от доллара
Пока вы не уснули: Россия «избавилась» от доллара 307
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике 1053
Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад
Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад 83
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
Дело МН17: появились новые доказательства теракта 479
Экипажу самолета Путина подарили вишневый пирог
Экипажу самолета Путина подарили вишневый пирог 1
Видео
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
03:12
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире Катастрофы
«Проклятие черной жемчужины» настигло отдыхающих
00:52
«Проклятие черной жемчужины» настигло отдыхающих
Происшествия Азия
Президент США забыл свою жену перед вылетом
01:02
Президент США забыл свою жену перед вылетом
США В мире
Избивший мать в прямом эфире блогер заинтересовал МВД
01:56
Избивший мать в прямом эфире блогер заинтересовал МВД
Происшествия
В Оренбурге рухнул мост
00:30
В Оренбурге рухнул мост
Происшествия
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
03:13
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
В мире Катастрофы
Мумию древнего щенка показали на видео
02:45
Мумию древнего щенка показали на видео
Наука и техника
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
05:40
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире Украина
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
03:54
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
В мире
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
00:42
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть