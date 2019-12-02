Киркоров потратил на день рождения дочери более миллиона

Певец Филипп Киркоров организовал праздник для своей 8-летней дочери Аллы-Виктории в элитном московском ресторане, потратив на шоу в стиле арабских сказок около миллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, день рождения Аллы-Виктории артист отметил в ресторане «Шале Березка». Детей развлекали акробаты и клоуны. В качестве же специального гостя был приглашен комик Александр Ревва

Средний банкетный чек на одного человека в этом ресторане на Рублевке составляет пять тысяч рублей. В общей сложности Киркоров потратил на 8-летие дочери более миллиона рублей, отмечает газета.

Музыкант Игорь Николаев в своем Instagram разместил фото со дня рождения Аллы-Виктории, отметив, что, когда его дочь поздравляла именинницу, это было «очччень трогательно и забавно».

«Рамблер» писал, что ранее Филипп Киркоров рассказал, что со стороны кажется, что жизнь его дочери и сына — сплошной праздник, однако, на самом деле, они много трудятся. По словам певца, он достаточно строг к детям и наказывает их регулярно, при этом самое страшное для них — лишить айфонов.