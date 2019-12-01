«Ты клевый!»: подписчики поддерживают Луку Сафронова

Пианист Лука Затравкин — Сафронов, сын знаменитого художника Никаса Сафронова, попал в неприятную историю на борту самолета.

Он стал жертвой «вакуумной ловушки» в туалете, вследствие чего пришлось звать на помощь посторонних. Конечно, инцидент сняли на видео, видео разлетелось по сети.

Музыкант в инстаграме обратился к своим подписчикам, рассказав, что понимает, как смешно все выглядело со стороны, однако ему было совсем не до смеха.

Ну а теперь, когда время прошло, можно уже и посмеяться над скверным приключением.

Лука поблагодарил всех, кто поддержал его, оставив позитивные и подбадривающие посты в социальных сетях.

«Несмотря на всю глупость ситуации, в которую я попал, многие из вас высказали добрые слова поддержки и сочувствия. Я безмерно вам благодарен», — написал он в микроблоге.

И пообещал и дальше радовать людей — правда, не подобными историями, а своим творчеством.

Множество людей написали пианисту, что узнали о нем благодаря шумихе, раздутой СМИ, почитали его блог, поняли, какой он позитивный человек и подписались.

«Лука, вы классный! Зато я про вас узнала и подписалась!», «Я тоже очень рада, что узнала про Вас!»

И буквально все отметили, что у автора блога все в порядке с чувством юмора.

«Дай бог вам здоровья! Вы — потрясающий человек. Всякое в жизни случается. Главное принять ситуацию правильно. Самый жизнерадостный и позитивный чел в ленте. Крепись мужик! Казахстан с тобой!», «Не сердись на того чувака, что снял видео, реально смешной момент… Лука, ты клёвый, успехов в творчестве и здоровья».

А кто-то даже сам столкнулся с подобным казусом: