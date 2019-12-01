«Ты клевый!»: подписчики поддерживают Луку Сафронова 

Пианист Лука Затравкин — Сафронов, сын знаменитого художника Никаса Сафронова, попал в неприятную историю на борту самолета.
Он стал жертвой «вакуумной ловушки» в туалете, вследствие чего пришлось звать на помощь посторонних. Конечно, инцидент сняли на видео, видео разлетелось по сети.
Музыкант в инстаграме обратился к своим подписчикам, рассказав, что понимает, как смешно все выглядело со стороны, однако ему было совсем не до смеха.
Ну а теперь, когда время прошло, можно уже и посмеяться над скверным приключением.
Лука поблагодарил всех, кто поддержал его, оставив позитивные и подбадривающие посты в социальных сетях.
«Несмотря на всю глупость ситуации, в которую я попал, многие из вас высказали добрые слова поддержки и сочувствия. Я безмерно вам благодарен», — написал он в микроблоге.
И пообещал и дальше радовать людей — правда, не подобными историями, а своим творчеством.
Множество людей написали пианисту, что узнали о нем благодаря шумихе, раздутой СМИ, почитали его блог, поняли, какой он позитивный человек и подписались.
«Лука, вы классный! Зато я про вас узнала и подписалась!», «Я тоже очень рада, что узнала про Вас!»
И буквально все отметили, что у автора блога все в порядке с чувством юмора.
«Дай бог вам здоровья! Вы — потрясающий человек. Всякое в жизни случается. Главное принять ситуацию правильно. Самый жизнерадостный и позитивный чел в ленте. Крепись мужик! Казахстан с тобой!», «Не сердись на того чувака, что снял видео, реально смешной момент… Лука, ты клёвый, успехов в творчестве и здоровья».
А кто-то даже сам столкнулся с подобным казусом:
«В поездах сейчас такие же уборные и также попалась женщина (взрослая), звала на помощь. Мне было ее искренне жаль, ей было очень больно, аж синий след остался. Это я к тому, что от таких ситуаций вообще никто не застрахован».
Как писал «Рамблер», Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин назвал «духом времени» публикацию в Сети видео, где его вызволяют из туалета на борту самолета Казань — Москва.