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Политика

Воеводина заявила в полицию об угрозах от Мухаммада V 

Рамблер + ещё 1 23 минуты назад
Воеводина заявила в полицию об угрозах
Фото: Instagram
Оксана Воеводина сообщила в полицию о том, что ей угрожают какие-то люди, требуя прекратить судебные процессы с бывшим супругом, экс-королем Малайзии, — рассказывает Mk.ru.
Оксана вступила в тяжбу с Мухаммадом V не сразу — сначала девушка надеялась на разрешение ситуации мирным путем.
Воеводина вынуждена работать после отказа короля помогать сыну
Однако после обвинения ее в измене и нежелании отца признавать ребенка она настаивает на генетической экспертизе и положенных по закону выплатах.
Теперь "Мисс — Москву 2015" стали терроризировать угрозами.
Ее отцу позвонила некая женщина и попросила о встрече, объяснив, что малышу Леону грозит смертельная опасность.
Вместо Оксаны общаться с незнакомкой пошла ее подруга, которой удалось сделать аудиозапись разговора. Женщина заявила, что, если Оксана не откажется от своих претензий, может пострадать ребенок.
Воеводина обратилась к правоохранителям, по ее заявлению проводится доследственная проверка. А сама Оксана с сыном вынуждены переехать и скрывать свое место жительства.
Как писал «Рамблер», Оксана Воеводина, которая в браке с бывшим королем Малайзии Фарисом Мухаммадом родила ребенка, заявила, что в скором времени будет вынуждена выйти на работу, чтобы содержать сына.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Малайзия
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