Воеводина заявила в полицию об угрозах от Мухаммада V

Оксана Воеводина сообщила в полицию о том, что ей угрожают какие-то люди, требуя прекратить судебные процессы с бывшим супругом, экс-королем Малайзии, — рассказывает Mk.ru.

Оксана вступила в тяжбу с Мухаммадом V не сразу — сначала девушка надеялась на разрешение ситуации мирным путем.

Однако после обвинения ее в измене и нежелании отца признавать ребенка она настаивает на генетической экспертизе и положенных по закону выплатах.

Теперь "Мисс — Москву 2015" стали терроризировать угрозами.

Ее отцу позвонила некая женщина и попросила о встрече, объяснив, что малышу Леону грозит смертельная опасность.

Вместо Оксаны общаться с незнакомкой пошла ее подруга, которой удалось сделать аудиозапись разговора. Женщина заявила, что, если Оксана не откажется от своих претензий, может пострадать ребенок.

Воеводина обратилась к правоохранителям, по ее заявлению проводится доследственная проверка. А сама Оксана с сыном вынуждены переехать и скрывать свое место жительства.