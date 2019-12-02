Стас Михайлов в начале карьеры зарабатывал торговлей пирожками

Стас Михайлов в эфире программы «Судьба человека» заявил , что до того, как стать знаменитым, он зарабатывал продажей пирожков, которые пёк сам. При этом бизнес приносил артисту неплохую прибыль.

Заниматься кулинарией и последующей продажей хлебобулочных изделий Михайлову пришлось в то время, когда его песни не пользовались особой популярностью. Певец пёк пирожки и торговал ими вместе со своим другом. Дело оказалось прибыльным и едва не переросло в полноценный бизнес.

«Мы с другом заработали за сезон десять тысяч долларов. Но на следующий год надо было вкладывать деньги в этот бизнес, развивать его. Я понял, что если сейчас этим займусь, то уйду из профессии. А я все-таки хотел петь», — отметил музыкант.

Вместо пирожков Михайлов занялся распространением аудиокассет со своими песнями по радиостанциям. Певец вспоминает, что сотовых телефонов тогда не было, поэтому ему приходилось целыми днями ждать звонка у домашнего аппарата. Успех к артисту пришёл после того, как его песню «Свеча» заметили на радио «Шансон».

«Эта песня стала большим локомотивом. Она потащила за собой все», — резюмировал музыкант.

В этой же программе, как ранее сообщал «Рамлер», Михайлов рассказал об операции на сердце, которую недавно перенёс. Музыкант признался, что в последнее время его аритмия дошла до такой степени, что могла провоцировать по три приступа в день.

Певец уточнил, что ему провели радиочастотную абляцию — один из самых современных методов лечения — в Германии.