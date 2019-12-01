«Мы не общаемся»: Гарик Богомазов вычеркнул из своей жизни дочь 

О том, что он не поддерживает никаких отношений со своей старшей дочерью Варварой, бывший солист группы «Отпетые мошенники» рассказал в эфире телепередачи «Звезды сошлись».
С мамой Варвары музыкант развелся давно, сохранив, видимо, не самые добрые воспоминания о браке.
«Отец для нее — кошелек. Она так воспитана своей мамой. Мы не общаемся», — жестко высказался Богомазов.
Для старшей дочери у него не нашлось теплых слов.
Сейчас у артиста новый брак, судя по его словам, счастливый. Все родительские чувства Гарик отдает недавно родившемуся малышу — сыну Георгию.
В инстаграме счастливый отец выложил свою фотографию с коляской.
«Честно кайфую! Быть отцом это#счастье! О сыне я мечтал очень давно!», — написал он в микроблоге.
Подписчики активно поздравляют певца с новорожденным. О том, что у Гарика есть еще взрослая дочь, никто не вспоминает.
Как писал «Рамблер», экс-солист «Отпетых мошенников» задолжал дочери 280 тысяч рублей алиментов.