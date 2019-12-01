Стала известна причина конфликта Рудковской с мужем 

Еще в первой серии шоу «Яна Супер» Евгений Плющенко заявил супруге, что уступил ее уговорам сниматься в телепроекте только в обмен на покупку дома на колесах.
Ибо все светские мероприятия, по словам Евгения, ему давно претят, а вот путешествовать он любит.
И вот достаточно быстро Плющенко реализовал свою мечту. Автодом пригнали прямо к их особняку.
Это довольно-таки большой автомобиль, приспособленный для комфортных поездок, в кузовной части которого встроены спальня, кухня и санузел. Евгений уже планирует поехать на нем на сборы в Кисловодск.
Яна была, мягко скажем, не в восторге от этого приобретения.
Во-первых, это действительно дорогая покупка, сопоставимая по цене с недвижимостью в столице.
Кроме того, однажды ее муж уже приобретал авто для переездов, через полгода машина ему надоела и он продал ее очень дешево.
А также в гараже у него стоят несколько спортивных люксовых автомобилей.
Так что, по ее словам, это, с точки зрения вложенных денег, актив очень сомнительный.
Как ранее писал «Рамблер», продюсер Яна Рудковская рассказала, что они с мужем нашли суррогатную мать для будущего ребенка и надеются, что она на время станет частью их семьи.