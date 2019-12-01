Стала известна причина конфликта Рудковской с мужем

Еще в первой серии шоу «Яна Супер» Евгений Плющенко заявил супруге, что уступил ее уговорам сниматься в телепроекте только в обмен на покупку дома на колесах.

Ибо все светские мероприятия, по словам Евгения, ему давно претят, а вот путешествовать он любит.

И вот достаточно быстро Плющенко реализовал свою мечту. Автодом пригнали прямо к их особняку.

Это довольно-таки большой автомобиль, приспособленный для комфортных поездок, в кузовной части которого встроены спальня, кухня и санузел. Евгений уже планирует поехать на нем на сборы в Кисловодск.

Яна была, мягко скажем, не в восторге от этого приобретения.

Во-первых, это действительно дорогая покупка, сопоставимая по цене с недвижимостью в столице.

Кроме того, однажды ее муж уже приобретал авто для переездов, через полгода машина ему надоела и он продал ее очень дешево.

А также в гараже у него стоят несколько спортивных люксовых автомобилей.

Так что, по ее словам, это, с точки зрения вложенных денег, актив очень сомнительный.