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«Логика курицы»: Хилькевич раскритиковали за несправедливое высказывание про русских мужчин 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Логика курицы»: Хилькевич обозвали за мнение о мужчинах
Фото: ТАСС
Все началось с того, что актриса Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за русских представителей сильного пола. Она утверждает, что они пьют, ленятся и не любят помогать женщинам.
Эту тему в своем микроблоге затронула известный скандальный блогер Лена Миро. По ее мнению, звезду на такие мысли подтолкнули именно отношения с кавказским мужчиной.
«Муж нерусский? Буду хулить русских! Русский? Буду хвалить! Вот логика курицы», — презрительно заявила автор.
Блогер категорически не согласна с позицией супруги Волкова. Особенно, в отношении помощи. Лена убеждена, что в нынешнем веке женщины настолько самостоятельны, что просто не имеют права возлагать все трудности на мужские плечи.
«Вы все можете сами. Не хотите? Просить и ныть — не выход. Это вызывает лишь отвращение», — отметила писательница.
По словам Миро, нужно самой хотеть и и уметь помочь партнеру в нужный час. Только в этом случае будет отдача.
«Заботится тот, кто чувствует о себе заботу, а не тот, кого долбают претензиями», — подчеркнула Лена.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анна Хилькевич , Лена Миро
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