«Логика курицы»: Хилькевич обозвали за мнение о мужчинах

«Логика курицы»: Хилькевич раскритиковали за несправедливое высказывание про русских мужчин

Все началось с того, что актриса Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за русских представителей сильного пола. Она утверждает, что они пьют, ленятся и не любят помогать женщинам.

Эту тему в своем микроблоге затронула известный скандальный блогер Лена Миро . По ее мнению, звезду на такие мысли подтолкнули именно отношения с кавказским мужчиной.

«Муж нерусский? Буду хулить русских! Русский? Буду хвалить! Вот логика курицы», — презрительно заявила автор.

Блогер категорически не согласна с позицией супруги Волкова. Особенно, в отношении помощи. Лена убеждена, что в нынешнем веке женщины настолько самостоятельны, что просто не имеют права возлагать все трудности на мужские плечи.

«Вы все можете сами. Не хотите? Просить и ныть — не выход. Это вызывает лишь отвращение», — отметила писательница.

По словам Миро, нужно самой хотеть и и уметь помочь партнеру в нужный час. Только в этом случае будет отдача.