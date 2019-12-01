«Я испугалась»: Семенович о поцелуях с Деревянко

Актерам частенько приходится изображать человеческие страсти. Однако и к этому нужно привыкать.

Анна Семенович в программе «Секрет на миллион» вспомнила, как сложно давалась ей сцена «с поцелуями». Это было более 10 лет назад на съемках фильма «Гитлер капут».

«Я целовалась по-настоящему, но грудь он не щупал. Это был мой первый «полный метр», я пришла в грим-вагончик, где сидели Павел и режиссер Марюс Вайсберг. И он сказал, чтобы меня сильно не гримировали, потому что у меня сцена с поцелуем. Я очень испугалась», — цитирует звезду Teleprogramma.pro.

Анна растерялась, но Деревянко подбодрил юную актрису. Он предложил начать снимать другие эпизоды, поскольку они совсем с Анной незнакомы и ее смущение вполне понятно.

Семенович с радостью эту идею поддержала.

Деревянко же вспоминает, что после выхода фильма его замучили вопросами — настоящий ли бюст у его партнерши или силиконовый?