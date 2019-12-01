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«Я испугалась»: Семенович о поцелуях с Деревянко 

Рамблер 30 минут назад
«Я испугалась»: Семенович о поцелуях с Деревянко
Фото: РИА Новости
Актерам частенько приходится изображать человеческие страсти. Однако и к этому нужно привыкать.
Анна Семенович в программе «Секрет на миллион» вспомнила, как сложно давалась ей сцена «с поцелуями». Это было более 10 лет назад на съемках фильма «Гитлер капут».
«Я целовалась по-настоящему, но грудь он не щупал. Это был мой первый «полный метр», я пришла в грим-вагончик, где сидели Павел и режиссер Марюс Вайсберг. И он сказал, чтобы меня сильно не гримировали, потому что у меня сцена с поцелуем. Я очень испугалась», — цитирует звезду Teleprogramma.pro.
Анна растерялась, но Деревянко подбодрил юную актрису. Он предложил начать снимать другие эпизоды, поскольку они совсем с Анной незнакомы и ее смущение вполне понятно.
Семенович с радостью эту идею поддержала.
Деревянко же вспоминает, что после выхода фильма его замучили вопросами — настоящий ли бюст у его партнерши или силиконовый?
Как писал «Рамблер», певица Анна Семенович раскрыла болезненную тайну своей большой груди — она страдает от патологии, известной медикам как гигантомастия. Это аномальный рост груди.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Марюс Вайсберг , Анна Семенович
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