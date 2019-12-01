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Леонтьев: «Курить бросил, пить бросил, в планах — бросить работу» 

Рамблер 1 час назад
Леонтьев уйдет со сцены
Фото: РИА Новости
В СМИ периодически появляется информация о том, что Валерий Леонтьев уходит со сцены.
Особенно часто об этом стали говорить после сольного юбилейного концерта, с которым певец выступил по поводу своего 70-летия.
Впрочем, поводы для этих слухов дает сам Валерий Яковлевич.
Как рассказывает «Комсомольская правда», артист стал активным поборником здорового образа жизни, отказался от алкоголя и сигарет и старается больше времени отдыхать и быть на природе.
А в предстоящем году, возможно, и завершить певческую карьеру.
«Курить бросил, пить бросил, на следующий год планы — бросить работать», — сказал он журналистам «КП».
Как писал «Рамблер», прошлой весной Леонтьев перенес несколько концертов из-за болезни.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Валерий Леонтьев , Комсомольская правда
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