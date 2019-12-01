Леонтьев уйдет со сцены

Леонтьев: «Курить бросил, пить бросил, в планах — бросить работу»

В СМИ периодически появляется информация о том, что Валерий Леонтьев уходит со сцены.

Особенно часто об этом стали говорить после сольного юбилейного концерта, с которым певец выступил по поводу своего 70-летия.

Впрочем, поводы для этих слухов дает сам Валерий Яковлевич.

Как рассказывает «Комсомольская правда», артист стал активным поборником здорового образа жизни, отказался от алкоголя и сигарет и старается больше времени отдыхать и быть на природе.

А в предстоящем году, возможно, и завершить певческую карьеру.

«Курить бросил, пить бросил, на следующий год планы — бросить работать», — сказал он журналистам «КП».