На концерте Дакоты зрители раз за разом теряют сознание

О странном, неприятном и почти мистическом совпадении написала в своем микроблоге Рита Дакота . Зрители падали в обморок на двух концертах подряд при исполнении одной и той же песни!

«На двух концертах подряд у нас люди теряют сознание и их выносят из зала и увозят на скорой. Занятно, что каждый раз это происходит на одной и той же песне, на Мантре… После вновь повторившейся ситуации на двух последних концертах, мы взяли за правило отправлять в зал охранников для быстрого реагирования прямо перед началом «Мантры». Вот такая загадочная эта песня. Самой немного жутковато, если честно. Много в ней силы, много эмоций она пробуждает, и у меня в том числе. Иногда я прямо «отлетаю» на ней на концертах, а наш звукорежиссёр несколько раз чуть не отъезжал, пока сводил ее. Короче, магия, не иначе. Не знаю, как ещё объяснить», — делится своими мыслями певица.

Мнения подписчиков разделились. Дни охотно подхватили «магическую» версию:

Болезненная для меня песня, но очень любимая! Звучит для меня несколько раз в день, мелодия звонка на телефоне, как молитва», «Спасибо, Рита! Смотрю без звука и всё равно мурашки до боли».

Другие видят в этой ситуации лишь совпадение различных факторов.

«Красивая песня, но никаких особенных чувств не испытываю. Думаю, люди просто себя накручивают, а на деле просто душно».

Как писал «Рамблер», Рита Дакота была замужем за Владом Соколовским . У них подрастает дочь Мия, которой в октябре исполнится два года.