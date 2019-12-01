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На концерте Дакоты зрители раз за разом теряют сознание 

Рамблер + ещё 1 31 минуту назад
На концерте Дакоты зрители раз за разом теряют сознание
Фото: Instagram
О странном, неприятном и почти мистическом совпадении написала в своем микроблоге Рита Дакота. Зрители падали в обморок на двух концертах подряд при исполнении одной и той же песни!
«На двух концертах подряд у нас люди теряют сознание и их выносят из зала и увозят на скорой. Занятно, что каждый раз это происходит на одной и той же песне, на Мантре… После вновь повторившейся ситуации на двух последних концертах, мы взяли за правило отправлять в зал охранников для быстрого реагирования прямо перед началом «Мантры». Вот такая загадочная эта песня. Самой немного жутковато, если честно. Много в ней силы, много эмоций она пробуждает, и у меня в том числе. Иногда я прямо «отлетаю» на ней на концертах, а наш звукорежиссёр несколько раз чуть не отъезжал, пока сводил ее. Короче, магия, не иначе. Не знаю, как ещё объяснить», — делится своими мыслями певица.
Мнения подписчиков разделились. Дни охотно подхватили «магическую» версию:
Болезненная для меня песня, но очень любимая! Звучит для меня несколько раз в день, мелодия звонка на телефоне, как молитва», «Спасибо, Рита! Смотрю без звука и всё равно мурашки до боли».
Другие видят в этой ситуации лишь совпадение различных факторов.
«Красивая песня, но никаких особенных чувств не испытываю. Думаю, люди просто себя накручивают, а на деле просто душно».
Как писал «Рамблер», Рита Дакота была замужем за Владом Соколовским. У них подрастает дочь Мия, которой в октябре исполнится два года.
В августе 2018 года певица публично рассказала об изменах мужа. Звезда не смогла простить предательства и приняла решение развестись с ним.
Видео дня. Песцы массово «мигрируют» в Норильск
Комментарии1 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Влад Соколовский , Рита Дакота
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