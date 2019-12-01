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Галкин рассказал о «десяти проклятьях от Соловьева» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 29 минут назад
Галкин рассказал о «проклятьях от Соловьева»
Фото: РИА Новости
Юморист и телеведущий Максим Галкин во время концерта в Государственном Кремлевском дворце заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента России, и пошутил, что на нем лежит 15 проклятий от журналистов Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева.
«Приятно, что люди до сих пор верят, что они что-то решают на выборах. Ситуация сложная. Мне позвонила знакомая ведунья, сказала, что на мне лежит пятнадцать проклятий: десять от Соловьева, пять от Киселева и еще два сглаза от Норкина. Я хочу заявить, что я никуда не собираюсь, у нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации», — передает слова Галкина радиостанция «Говорит Москва».
Ранее Галкин пожаловался на «цензуру» на российском ТВ. С ним согласился телеведущий Владимир Познер, который подчеркнул, что канала, на котором можно говорить все, не существует.
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Теги:
Шоу-бизнес , Выборы на Украине , Телевидение , Владимир Познер , Дмитрий Киселев , Владимир Соловьев , Максим Галкин , Радиостанция "Говорит Москва"
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