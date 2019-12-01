Галкин: «На мне пятнадцать проклятий и два сглаза» 

Максим Галкин, выступая с концертом в Государственном Кремлевском Дворце, со сцены заявил, что не собирается строить политическую карьеру и тем паче — выдвигать свою кандидатуру на пост Президента России.
Он сказал, что даже удивлен, что эта тема возникла и так широко обсуждается в социальных сетях.
Напомним, политические амбиции стали приписывать юмористу с тех пор, как он на концерте в Новосибирске выступил с острой критикой власти.
Шоумен пошутил что ему «приятно, что люди до сих пор верят, что что-то решают на выборах». Но его вполне устраивает его нынешняя работа, тем более, что «у нас пристрелят еще до инаугурации».
Хотя и на нынешней стезе он многим активно не нравится.
«Мне позвонила знакомая ведунья, сказала, что на мне лежит пятнадцать проклятий: десять от Соловьева, пять от Киселева и еще два сглаза от Норкина», — посмеялся Галкин.
Как ранее писал «Рамблер», Владимир Познер поддержал высказывание Максима Галкина о цензуре на ТВ и подчеркнул, что канала, на котором можно говорить все, не существует.