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Пугачева объяснила отсутствие своих новых песен на радио 

ТК «Звезда» 1 час назад
Пугачева объяснила отсутствие своих новых песен на радио
Фото: ТАСС
В интервью Первому каналу Алла Пугачева призналась, что не обращается на радиостанции с просьбой включить ее новые песни в ротацию.
Алла Пугачева перед выходом на экраны своего фильма-концерта «Тот самый концерт», который скоро будет идти в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга, побывала в студии Первого канала. Отвечая на вопрос, почему ее новые песни не звучат в эфире радиостанций, певица пояснила, что они — просто не формат.
«Я даже не обращаюсь на радио, чтобы эти песни были. Мне, конечно, уже тоже говорят, что диск надо выпустить. Может быть, вместе с диском, видеодиском. Наверное, надо, тоже как бы на память о том самом концерте. Но на радио… Я их подбирала не для радио и не для телевидения. Я их подбирала для того, чтобы душа отзывалась на них — и моя, и зрителей», — прокомментировала Алла Борисовна.
По словам певицы, после того, как она дала юбилейный концерт на 70-летие, у нее появилась мотивация устроить еще один, через десять лет. Это, замечает Алла Борисовна, дает ей силы, чтобы жить дальше, следить за здоровьем, и в свои 80 она обещает дать концерт уже только из старых и любимых песен. Которые, если она не сможет спеть их сама, за нее споет весь зал.
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Теги:
Шоу-бизнес , Алла Пугачева , Москва , Санкт-Петербург
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