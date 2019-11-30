Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Семенович призналась в редкой болезни
Семенович призналась в редкой болезни
Шоу-бизнес
"Димку было не остановить"
"Димку было не остановить"
Общество
"В прибалтийских странах преследуют за правду"
"В прибалтийских странах преследуют за правду"
Политика
Хотят принизить: россиянка рассказала о тайской тюрьме
Хотят принизить: россиянка рассказала о тайской тюрьме
Происшествия

В особняке Плющенко и Рудковской завелись мыши 

Teleprogramma.pro 1 час назад
В особняке Плющенко и Рудковской завелись мыши
Фото: РИА Новости
В новом выпуске шоу «ЯнаСупер» Евгений Плющенко признался, что это его супруга Яна Рудковская настояла на том, чтобы их сын Саша занимался фигурным катанием. Сам он хотел, чтобы мальчик занимался хоккеем или футболом. Но теперь спортсмен сам тренирует наследника и порой бывает очень жестким. Однако дома он часто играет с ребенком. Он даже признался, что порой берет шестилетнего сына с собой в хранилище с оружием.
«У меня в семье должен быть настоящий пацан, настоящий мужик», — отметил Плющенко.
В будущем он также намерен отдать мальчика на единоборства, чтобы он умел защищаться. После игр в стрелялки с пластмассовыми пистолетами папа и сын стали купаться в бассейне. В этот момент Евгений заметил, что у них в особняке появились незваные гости.
«Я увидел мышь! Самая настоящая. Я впервые увидел здесь мышь! Как она здесь оказалась, зараза?», — сказал фигурист.
Он начал пытаться поймать хвостатое создание.
«Ой, вот она», — присоединился маленький Саша.
Однако мышь от них ускользнула. Тогда Плющенко позвал на помощь охранника по имени Михаил. Он попросил его поставить мышеловку. Спортсмен предположил, что грызун пробрался через открытое окно. Охранник отметил, что машинных следов не видел, а значит гнездо они не свили.
Евгений был обеспокоен тем, что в доме завелись мыши. Как известно, они являются разносчиками заразы. А вот его сына попросил отпустить мышку на волю. Он оказался милосердным. Папа его послушал и заверил, что отпустит. Однако поймать ему незваного гостя так и не удалось. Сложно представить, как на эту новость отреагировала Яна Рудковская. Она ведет светскую жизнь и наверняка была недовольна новыми соседями.
Видео дня. Советская «Оса» сбила американский «Апач»
Teleprogramma.pro: последние новости
«Ты прости меня»: 63-летняя Андрейченко разрыдалась на могиле Децла «Ты прости меня»: 63-летняя Андрейченко разрыдалась на могиле Децла Стало известно, кому досталось многомиллионное наследство экс-мужа Андрейченко Стало известно, кому досталось многомиллионное наследство экс-мужа Андрейченко «Чем величавее человек, тем смешнее история»: Сафронов утешил попавшего в унитаз сына «Чем величавее человек, тем смешнее история»: Сафронов утешил попавшего в унитаз сына
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семенович призналась в редкой болезни
Семенович призналась в редкой болезни 2
«Димку было не остановить»
«Димку было не остановить» 1
«В прибалтийских странах преследуют за правду»
«В прибалтийских странах преследуют за правду» 116
Хотят принизить: россиянка рассказала о тайской тюрьме
Хотят принизить: россиянка рассказала о тайской тюрьме 10
Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца
Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца 8
Видео
Историка Соколова перевезли в Москву
01:42
Историка Соколова перевезли в Москву
Происшествия Криминал
Украина утратила смысл существования
01:54
Украина утратила смысл существования
В мире Конфликты
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
01:22
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
В мире
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
01:10
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Армия Войска
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
01:54
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
Политика В мире
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
04:04
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
Шоу-бизнес
В НАТО назвали Россию своей главной угрозой
01:10
В НАТО назвали Россию своей главной угрозой
Армия В мире
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
00:33
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
Происшествия Криминал
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
00:52
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
Оружие Армия
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
05:29
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение