Покинувшая «Уральские пельмени» Михалкова рассказала о столкновении с машиной. «На одной ноге прыгала»

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призналась, что во время учебы в школе ее сбил автомобиль. Актриса вспомнила об этом инциденте, побывав в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктора Леонида Рошаля , где совместно с волонтерами фонда «Свои дети» провела для маленьких пациентов урок безопасности дорожного движения.

«Однажды в детстве я столкнулась с машиной. Неаккуратно играла с друзьями в мяч возле проезжей части. Получила сильнейший ушиб стопы, неделю в школу на одной ноге прыгала», — рассказала Михалкова подписчикам в Instagram.

Актриса привела статистику, согласно которой ежегодно российские врачи фиксируют у детей более трех млн серьезных травм. Она призвала родителей ответственней относится к детям.

«Будьте внимательнее к своим и других детям, подавайте им правильный пример безопасного поведения дома и на улице! Хотя бы дорогу на «красный» не переходите в присутствии детей. Это действительно очень и очень важно!» — заявила актриса.

Ранее Юлия Михалкова призналась, что соблюдает Рождественский пост. Она отметила, что пост помогает ей изменить жизнь в лучшую сторону. В октябре «Уральские пельмени» подтвердили, что Юлия Михалкова покинула шоу. Артистка начала заниматься своими собственными проектами в Москве.