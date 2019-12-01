Семенович призналась в редкой болезни

Анна Семенович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии — гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".

По ее словам, гигантомастия может появится у женщин, у которых грудь больше шестого размера. Этот диагноз ставят в том случае, если каждая грудь больше 2,5 кг.

Семенович добавила, что эта патология — особенность организма, которая передается генетически, отметив, что о своем диагнозе она узнала пять лет назад.