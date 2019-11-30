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Анна Семенович призналась в своей болезни 

Вечерняя Москва + ещё 2 49 минут назад
Семенович призналась в редкой болезни
Фото: globallookpress.com
Певица Анна Семенович в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала о своей болезни — гигантомастии. Она призналась, что ей несколько лет назад врачи поставили такой диагноз. У артистки за десять лет грудь выросла на семь размеров — со второго до девятого. Тогда она решилась на операцию по уменьшению груди.
— Я всегда говорила, что у меня своя грудь. У моей мамы двенадцатый размер груди. Есть такой диагноз — гигантомастия, мне маммологи его поставили. Это заболевание передается генетически. У меня каждая грудь весит три килограмма, из-за этого часто болит спина. Доктора мне порекомендовали сделать операцию по уменьшению груди. Я ее сделала и уменьшила грудь с девятого до пятого размера, — рассказала Анна Семенович.
Также певица поделилась, что планирует в следующем году стать мамой. Она понимает, что с ее заболеванием это будет непросто, так как грудь начнет еще больше расти во время беременности. Однако Семенович готова все это пережить и стать счастливой мамой.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анна Семенович , НТВ
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