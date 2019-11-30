Мать Тимати довели в Instagram 

Симона Юнусова, мать хип-хоп исполнителя Тимати, разразилась тирадой в Instagram. Она обрушилась с гневной тирадой на комментаторов-хейтеров, которым не нравится публикации в её блоге. Там она делится моментами из жизни внучки, лайфхами и советами.
Звёздная мама отметила, что ведёт блог исключительно для себя.
Я не пытаюсь быть хорошей для всех, казаться эдакой добренькой всезнающей бабушкой всея Инстаграмм. Во мне ещё чересчур много жизни и страсти, чтобы причисляться к лику святых. Если вы умеете читать между строк, то увидите, что я никого не учу, ни к чему не призываю, — написала она.
Ранее News.ru писал о том, что звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась на хейтеров, которые угрожают её матери и семилетней дочери Анджелине-Летиции. Она рассказала, что незнакомки даже поджидают её дочь у школы.