Андрейченко раскрыла тайну наследства бывшего мужа

Стало известно, кому досталось многомиллионное наследство экс-мужа Андрейченко

Наталья Андрейченко несколько лет назад уехала жить в Мексику . Актриса много путешествует. В свое время она жила в США , когда вышла замуж за кинорежиссера миллионера Максимилиана Шелла. Тогда женщина больше не могла сниматься в советском кино, но для нее открылись двери в другую жизнь. Ради нового избранника она ушла от первого мужа Максима Дунаевского . А Шелл усыновил ее наследника Дмитрия. Позже она ему родила дочку Настасью.

В передаче «Привет, Андрей!» Андрейченко вспомнила все эти эпизоды из своей жизни. Когда Шелл влюбился в актрису с ребенком, нарушив свои собственные правила. На 20 лет жизнь советской Мэри Поппинс превратилась в мировое турне. Но в начале 2000 годов муж актрисы признался, что встретил другую женщину — галеристку Элизабет Михич. На ней он также и не женился, хотя прожили они вместе три года. Максимилиан впоследствии влюбился в оперную артистку Иву Миханович, с которой прожил остаток жизни.

Он скончался в 2014 году спустя пять месяцев после свадьбы. Режиссера похоронили на территории родового поместья в Австрии. Андрейченко вспомнила, что и после развода общалась с Шеллом. Она отметила, что Ива очень хорошая женщина. Правда артистка считает, что та поступила неправильно, похоронив режиссера не на кладбище. Специально для передачи вдова Максимилиана показала дом, где жила вместе с ним в Австрии. Она рассказала, что ее муж любил все перестраивать, сделала бассейн и джакузи, но теперь там находится детская комната ее дочери.

«Когда я сюда переехала, Максимилиан и Наташа уже 10 лет не жили вместе, поэтому ее вещей здесь пойти не было. Мы спокойно общались с Натальей. Она сюда приезжала, когда мы тут жили. Когда мне было трудно с Максом, Наташа давала мне советы, как с ним вести», — поведала Ива.

Также женщина показала особое место, где похоронен режиссер. Он сам попросил, чтобы его прах был размещен рядом с любимым деревом. примечательно, что на этот месте состоялась их свадьба с Ивой.

«Я думаю, похоронить его тут — очень хорошая идея, потому что на кладбище люди ходят не каждый день, а я тут постоянно», — пояснила оперная артистка.

Она рассказала, как было поделено наследство.

«Мне достался этот дом и два гектара земли. Остальное принадлежит Дмитрию. Настя получила другой дом, который построил ее отец. Мой дом и земля стоят примерно 200 тысяч евро», — призналась женщина.

Андрейченко идею с могилой на частной территории назвала «чудовищной» и «преступно». Актриса считает, что у любого поклонника Шелла должна быть возможность побывать на его могиле, а в данном случае это сложно. Даже его крестница Анджелина Джоли без разрешения не сможет оказаться там.