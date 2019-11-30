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Шоу-бизнес

Андрейченко огорчена, что ее бывшего мужа похоронили вне кладбища 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Андрейченко рассказала, где похоронили бывшего мужа
Фото: ТАСС
Наталья Андрейченко рассказала о том, что распределение наследства ее бывшего мужа, миллионера Максимилиана Шелла не вызвало конфликтов между его родственниками, — сообщает Teleprogramma.pro.
Австрийский режиссер скончался в 2014 году. Имущество было распределено между детьми и вдовой покойного (его последней супругой Ивой Миханович).
Сама Андрейченко получила пожизненное содержание.
Иве достался дом и два гектара земли, Насте — дочери Шелла и Андрейченко — другой дом. Обеспечил Максимилиан и Дмитрия, сына Натальи, которого в свое время усыновил.
В эфире телепрограммы «Привет, Андрей» Наталья и Ива рассказывали о своей жизни. Экс-супруга режиссера и его вдова вполне дружески общаются и испытывают симпатию друг к другу.
Единственный камень преткновения — месторасположение могилы Шелла. Он, по его желанию, похоронен под деревом в родовой усадьбе.
Ива утверждает, что выполняла волю покойного. Наталья же считает подобное кощунством и полагает, что Максимилиан должен был быть упокоен на кладбище.
Как писал «Рамблер», актриса Наталья Андрейченко много лет живет за границей. По собственным признаниям, она могла бы устроить карьеру за рубежом.
Но были причины, по которым этого не произошло. В настоящее время она старается заниматься бизнесом. Но и на этом поприще ее пока преследуют неудачи.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Наталья Андрейченко , Ив
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