В Крыму закрылась гостиница Софии Ротару

В крымской гостинице Софии Ротару прокомментировали свое закрытие

Ялтинская гостиница «Вилла София», принадлежащая певице Софии Ротару , закрылась до 1 мая. Об этом «URA.RU» рассказали в самом отеле.

В гостинице «Вилла София» подтвердили «URA.RU», что закрылись на ремонт. Ранее информация об этом появилась в СМИ. На вопрос журналиста агентства, принадлежит ли гостиница певице Софии Ротару, сотрудник «Вилла София» ответил утвердительно. По его словам, здание будет закрыто на ремонт до 1 мая следующего года.

Ранее издание Teleprogramma.pro писало, что причиной такого решения стала убыточность бизнеса звезды эстрады. По словам одного из сотрудников гостиницы, дорогостоящие номера не приносили должного дохода, и здание было решено закрыть на ремонт.

Ранее Ротару после долгого отсутствия на российской эстраде заявила о своем участии в «Песне года». После этого в России развернулась травля артистки. По словам концертного директора украинской певицы, она очень тяжело переживает эту ситуацию.