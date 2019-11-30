Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Армия
Экс-глава российского города попался на взятке в 8 млн
Экс-глава российского города попался на взятке в 8 млн
Происшествия
Историка Соколова перевезли в Москву
Историка Соколова перевезли в Москву
Происшествия
Найденную в выгребной яме школьницу изнасиловал сосед
Найденную в выгребной яме школьницу изнасиловал сосед
Криминал

В крымской гостинице Софии Ротару прокомментировали свое закрытие 

Ura.Ru 23 минуты назад
В Крыму закрылась гостиница Софии Ротару
Фото: РИА Новости
Ялтинская гостиница «Вилла София», принадлежащая певице Софии Ротару, закрылась до 1 мая. Об этом «URA.RU» рассказали в самом отеле.
В гостинице «Вилла София» подтвердили «URA.RU», что закрылись на ремонт. Ранее информация об этом появилась в СМИ. На вопрос журналиста агентства, принадлежит ли гостиница певице Софии Ротару, сотрудник «Вилла София» ответил утвердительно. По его словам, здание будет закрыто на ремонт до 1 мая следующего года.
Ранее издание Teleprogramma.pro писало, что причиной такого решения стала убыточность бизнеса звезды эстрады. По словам одного из сотрудников гостиницы, дорогостоящие номера не приносили должного дохода, и здание было решено закрыть на ремонт.
Ранее Ротару после долгого отсутствия на российской эстраде заявила о своем участии в «Песне года». После этого в России развернулась травля артистки. По словам концертного директора украинской певицы, она очень тяжело переживает эту ситуацию.
Видео дня. Советская «Оса» сбила американский «Апач»
Ura.Ru: последние новости
Галкин отказался выдвигаться в президенты России. ВИДЕО Галкин отказался выдвигаться в президенты России. ВИДЕО Макаревич, Ахеджакова и Шендерович просят Путина не подписывать важный закон Макаревич, Ахеджакова и Шендерович просят Путина не подписывать важный закон Лидер «Машины времени» Макаревич заявил об отсутствии цензуры в России Лидер «Машины времени» Макаревич заявил об отсутствии цензуры в России
Комментарии3 
Теги:
Шоу-бизнес , София Ротару
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией 50
Экс-глава российского города попался на взятке в 8 млн
Экс-глава российского города попался на взятке в 8 млн 16
Историка Соколова перевезли в Москву
Историка Соколова перевезли в Москву 6
Найденную в выгребной яме школьницу изнасиловал сосед
Найденную в выгребной яме школьницу изнасиловал сосед 93
Известны последствия драки педагога с учеником
Известны последствия драки педагога с учеником 103
Видео
Историка Соколова перевезли в Москву
01:42
Историка Соколова перевезли в Москву
Происшествия Криминал
Украина утратила смысл существования
01:54
Украина утратила смысл существования
В мире Конфликты
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
01:22
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
В мире
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
01:10
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Армия Войска
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
01:54
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
Политика В мире
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
04:04
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
Шоу-бизнес
В НАТО назвали Россию своей главной угрозой
01:10
В НАТО назвали Россию своей главной угрозой
Армия В мире
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
00:33
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
Происшествия Криминал
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
00:52
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
Оружие Армия
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
05:29
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение