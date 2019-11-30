Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сириец скачет к Путину на подарочном коне
Сириец скачет к Путину на подарочном коне
Общество
Мара Багдасарян пожалуется Путину на беспредел
Мара Багдасарян пожалуется Путину на беспредел
Общество
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Армия
Экс-глава российского города попался на взятке в 8 млн
Экс-глава российского города попался на взятке в 8 млн
Происшествия

Гостиница Софии Ротару в Ялте закрылась 

Рамблер 12 минут назад
В Крыму закрылась гостиница Софии Ротару
Фото: РИА Новости
В СМИ появилась информация о том, что «Вилла София», гостиница в курортной Ялте, закрылась на ремонт.
Портал «URA.RU» сообщает, что ему удалось получить подтверждение, что называется, из первых уст.
Работники отеля подтвердили, что «Вилла» принадлежит певице, а также обозначили сроки ремонта — до 1 мая будущего года, т.е. ее планируют открыть к курортному сезону.
В прессе ранее муссировались слухи о том, что решение о ремонте был принято на фоне убыточности гостиничного бизнеса.
Как писал «Рамблер», поклонники как из России, так и из Украины, достаточно критично отзываются о желании Софии Ротару посетить Россию с концертами, а также принять участие в ежегодной «Песне года».
Напомним, ранее Ротару отказывалась выступать в России, и тогда она также подверглась жесткой критике.
Видео дня. Советская «Оса» сбила американский «Апач»
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , София Ротару
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сириец скачет к Путину на подарочном коне
Сириец скачет к Путину на подарочном коне 3
Мара Багдасарян пожалуется Путину на беспредел
Мара Багдасарян пожалуется Путину на беспредел 54
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией 177
Экс-глава российского города попался на взятке в 8 млн
Экс-глава российского города попался на взятке в 8 млн 31
Историка Соколова перевезли в Москву
Историка Соколова перевезли в Москву 9
Видео
Историка Соколова перевезли в Москву
01:42
Историка Соколова перевезли в Москву
Происшествия Криминал
Украина утратила смысл существования
01:54
Украина утратила смысл существования
В мире Конфликты
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
01:22
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
В мире
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
01:10
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Армия Войска
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
01:54
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
Политика В мире
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
04:04
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
Шоу-бизнес
В НАТО назвали Россию своей главной угрозой
01:10
В НАТО назвали Россию своей главной угрозой
Армия В мире
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
00:33
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
Происшествия Криминал
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
00:52
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
Оружие Армия
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
05:29
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение