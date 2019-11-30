В Крыму закрылась гостиница Софии Ротару

Гостиница Софии Ротару в Ялте закрылась

В СМИ появилась информация о том, что «Вилла София», гостиница в курортной Ялте, закрылась на ремонт.

Портал «URA.RU» сообщает , что ему удалось получить подтверждение, что называется, из первых уст.

Работники отеля подтвердили, что «Вилла» принадлежит певице, а также обозначили сроки ремонта — до 1 мая будущего года, т.е. ее планируют открыть к курортному сезону.

В прессе ранее муссировались слухи о том, что решение о ремонте был принято на фоне убыточности гостиничного бизнеса.

Как писал «Рамблер», поклонники как из России, так и из Украины, достаточно критично отзываются о желании Софии Ротару посетить Россию с концертами, а также принять участие в ежегодной «Песне года».

Напомним, ранее Ротару отказывалась выступать в России, и тогда она также подверглась жесткой критике.