Стало известно, почему Рахманову выгнали с «Голоса»

Милану Рахманову считали одной из самых сильных участниц шоу «Голос». Когда она на слепых прослушиваниях выступила с песней Бритни Спирс «Toxic», к ней повернулись все наставники.

Тем не менее, в пятницу Сергей Шнуров с ней попрощался. Милана вместе с Антоном Токаревым представили композицию Survivor американской группы Destiny’s C hild.

«Милана состоявшийся артист, поэтому я выбираю Антона. Ты правда можешь все сама», — приводит слова наставника Сергея Шнурова РИА Новости.

Это решение удивило многих. Правда, Милана уверенно ответила, что и так знает, что она — победитель.