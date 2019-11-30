Стало известно, почему Рахманову выгнали с «Голоса» 

Милану Рахманову считали одной из самых сильных участниц шоу «Голос». Когда она на слепых прослушиваниях выступила с песней Бритни Спирс «Toxic», к ней повернулись все наставники.
Тем не менее, в пятницу Сергей Шнуров с ней попрощался. Милана вместе с Антоном Токаревым представили композицию Survivor американской группы Destiny’s C hild.
«Милана состоявшийся артист, поэтому я выбираю Антона. Ты правда можешь все сама», — приводит слова наставника Сергея Шнурова РИА Новости.
Это решение удивило многих. Правда, Милана уверенно ответила, что и так знает, что она — победитель.
Как сообщал «Рамблер», выбор победителя в поединках на восьмом сезоне шоу "Голос" первого канала Сергеем Шнуровым вызвал неоднозначную реакцию как у зрителей, так и у других наставников.