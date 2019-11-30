«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты

На своем концерте в Государственном Кремлевском Дворце Максим Галкин сказал, что политическая карьера его не интересует, и уж тем более баллотироваться в президенты он не планирует.

Фрагмент видео с концерта разместила в Фейсбуке журналист Елена Рыковцева

Максим высказал удивление почему его выступление в Новосибирске стало такой сенсацией. Ведь он «всю творческую жизнь» шутит о политике, в том числе и в стенах Кремлевского дворца.

«После концерта в Новосибирске, где мое выступление записала на видео одна женщина, я стал популярен. Потом были миллионы просмотров на YouTube, сотни статей, тысячи комментариев в стиле «мы вас поддержим, мы за вас проголосуем». Страшно, ведь ты еще никуда не выдвинулся, а за тебя уже готовы голосовать. Приятно, что люди верят, что они что-то решают на выборах», — цитируют Галкина Ura.news.

Тем не менее, шоумен останется верен ранее избранной профессии.

«Понимаю, почему такая реакция, ведь с тех пор, как на Украине выбрали Зеленского, наша власть стала смотреть на меня по-другому. Но я хочу заявить, я никуда не собираюсь. У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации…», — едко пошутил юморист.

Как сообщал «Рамблер», Алла Борисовна, как и многие не столь звездные мамы, не любит, когда фотографии ее детей выставляются на всеобщее обозрение.

А ее супруг, Максим Галкин, наоборот, с удовольствием выкладывает в инстаграме снимки их шестилетних близнецов Лизы и Гарри.