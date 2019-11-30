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«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты 

Рамблер 14 минут назад
На своем концерте в Государственном Кремлевском Дворце Максим Галкин сказал, что политическая карьера его не интересует, и уж тем более баллотироваться в президенты он не планирует.
Фрагмент видео с концерта разместила в Фейсбуке журналист Елена Рыковцева.
Максим высказал удивление почему его выступление в Новосибирске стало такой сенсацией. Ведь он «всю творческую жизнь» шутит о политике, в том числе и в стенах Кремлевского дворца.
«После концерта в Новосибирске, где мое выступление записала на видео одна женщина, я стал популярен. Потом были миллионы просмотров на YouTube, сотни статей, тысячи комментариев в стиле «мы вас поддержим, мы за вас проголосуем». Страшно, ведь ты еще никуда не выдвинулся, а за тебя уже готовы голосовать. Приятно, что люди верят, что они что-то решают на выборах», — цитируют Галкина Ura.news.
Тем не менее, шоумен останется верен ранее избранной профессии.
«Понимаю, почему такая реакция, ведь с тех пор, как на Украине выбрали Зеленского, наша власть стала смотреть на меня по-другому. Но я хочу заявить, я никуда не собираюсь. У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации…», — едко пошутил юморист.
Как сообщал «Рамблер», Алла Борисовна, как и многие не столь звездные мамы, не любит, когда фотографии ее детей выставляются на всеобщее обозрение.
А ее супруг, Максим Галкин, наоборот, с удовольствием выкладывает в инстаграме снимки их шестилетних близнецов Лизы и Гарри.
Комментарии53 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Елена Рыковцева , Максим Галкин , Новосибирск
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