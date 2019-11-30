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Политика

Галкин отказался выдвигаться в президенты России. ВИДЕО 

Ura.Ru 23 минуты назад
Юморист Максим Галкин сообщил, что не собирается начинать политическую карьеру и не будет баллотироваться в президенты России. Такое заявление комик сделал в ходе своего концерта в Государственном Кремлевском Дворце, фрагмент которого выложила в соцсетях журналистка Елена Рыковцева.
«После концерта в Новосибирске, где мое выступление записала на видео одна женщина, я стал популярен. Раньше человека мог прославить Первый канал, а теперь вот это сделать может простая женщина из Новосибирска. Потом были миллионы просмотров на YouTube, сотни статей, тысячи комментариев в стиле «мы вас поддержим, мы за вас проголосуем». Страшно, ведь ты еще никуда не выдвинулся, а за тебя уже готовы голосовать. Приятно, что люди верят, что они что-то решают на выборах», — отметил юморист.
По словам комика, начинать политическую карьеру он точно не планирует.
«Но я не собираюсь быть президентом России. Понимаю, почему такая реакция, ведь с тех пор, как на Украине выбрали Зеленского, наша власть стала смотреть на меня по-другому. Но я хочу заявить, я никуда не собираюсь. У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации…», — резюмировал Галкин.
Ранее Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении. Комик сделал это на своем концерте в Новосибирске 10 ноября. Он отметил, что раньше можно было шутить на политические темы, а сейчас «не все можно говорить». Кроме того, Галкин признался, что его «достало», что на российском ТВ постоянно обсуждают Украину и политическую жизнь этой страны.
Позднее об отмене выступлений Галкина после его резонансного выступления заявил публицист Александр Невзоров. Он сказал, что Галкину «начали отвинчивать голову», так как он «набрался мужества и сообщил цензуре на телевидении», напоминает агентство Nation News. Кроме того, за Галкина вступился народный артист РСФСР Владимир Винокур. Он отметил, что его коллега все равно будет востребован у зрителя.
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Комментарии17 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Винокур , Елена Рыковцева , Максим Галкин , Александр Невзоров , Новосибирск
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