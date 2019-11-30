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«Они все тупые!»: Добрынин осудил звезд шоу-бизнеса 

Рамблер 28 минут назад
«Они все тупые!»: Добрынин осудил звезд шоу-бизнеса
Фото: РИА Новости
Вячеслав Добрынин довольно долго не появлялся на публике. В прошлом году он получил серьезную травму и долго приводил здоровье в порядок.
И вот, наконец, поклонники смогли увидеть его на концерте «Дискотека 80-х» с хитами «Синий туман» и другими. Принимали певца на ура.
А вот интервью с журналистами после концерта не задалось, — рассказывает «Комсомольская правда».
«Говорить одно и то же для культурного человека, а мое образование предполагает, что я культурный человек в отличие от большинства представителей шоу-бизнеса, очень утомительно. Я закончил Московский государственный университет, учился в аспирантуре. В отличие от представителей шоу-бизнеса, которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые!», — резко высказался певец.
Добрынин добавил, что порой предпочитает промолчать, ибо то, что он хотел бы сказать в ответ на тот или иной вопрос, может звучать нецензурно.
Как писал «Рамблер», Добрынин — лауреат таких премий, как премии Московского и Ленинского комсомола, имени Исаака Дунаевского, «Овация» (трижды), «Золотой граммофон», «Песня года» (15 раз).
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Вячеслав Добрынин , Исаак Дунаевский , МГУ , Комсомольская правда
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