«Они все тупые!»: Добрынин осудил звезд шоу-бизнеса

Вячеслав Добрынин довольно долго не появлялся на публике. В прошлом году он получил серьезную травму и долго приводил здоровье в порядок.

И вот, наконец, поклонники смогли увидеть его на концерте «Дискотека 80-х» с хитами «Синий туман» и другими. Принимали певца на ура.

А вот интервью с журналистами после концерта не задалось, — рассказывает «Комсомольская правда».

«Говорить одно и то же для культурного человека, а мое образование предполагает, что я культурный человек в отличие от большинства представителей шоу-бизнеса, очень утомительно. Я закончил Московский государственный университет, учился в аспирантуре. В отличие от представителей шоу-бизнеса, которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые!», — резко высказался певец.

Добрынин добавил, что порой предпочитает промолчать, ибо то, что он хотел бы сказать в ответ на тот или иной вопрос, может звучать нецензурно.