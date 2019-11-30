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«Боишься, сглазят?»: Галкин «подхихикивает» над Пугачевой 

Рамблер 23 минуты назад
«Боишься, сглазят?»: Галкин «подхихикивает» над Пугачевой
Фото: РИА Новости
Алла Борисовна, как и многие не столь звездные мамы, не любит, когда фотографии ее детей выставляются на всеобщее обозрение.
А ее супруг, Максим Галкин, наоборот, с удовольствием выкладывает в инстаграме снимки их шестилетних близнецов Лизы и Гарри. А над ее материнскими страхами он только смеется.
Примадонна рассказала об этом во время интервью на Первом канале ведущему Кириллу Клейменову.
Примадонна рассказала об этом во время интервью на Первом канале ведущему Кириллу Клейменову.
«Он только похихикивает. Говорит: «Что, боишься, сглазят?»
На самом деле, поклонники внимательно следят за тем как растут дети звездной семьи и обсуждают их достижения вполне доброжелательно.
«Рамблер» писал, что ранее журналисты телеканала «Ю» подсчитали, сколько Пугачева и Галкин ежемесячно тратят на образование своих детей — двойняшек Лизы и Гарри.
По данным телеканала, на детский сад, уроки французского, услуги нянь, плавание и логопеда в месяц уходит не менее 700 тысяч.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Кирилл Клейменов , Максим Галкин
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