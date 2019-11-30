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Общество

Наташа Королёва рассказала о расставании сына с экс-участницей «Дом-2» 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Королёва рассказала о личной жизни сына
Фото: РИА Новости
Российская исполнительница Наташа Королёва рассказала о расставании сына Архипа Глушко с бывшей участницей проекта «Дом-2» Марией Слугиной.
Певица также отметила, что на данный момент у 17-летнего Архипа «несколько пассий».
Вообще он постоянно с кем-то встречается. Он парень умный, красивый и, соответственно, имеет успех у девушек. Я знаю, что у Архипа сейчас кто-то есть. Причем боюсь, что и не одна, — говорит Королёва.
Также исполнительница говорит, что помимо девушек у парня много других увлечений. К примеру, он активно занимается вокалом и планирует попробовать себя на сцене. В этом году он поступил в Высшую школу экономики на факультет востоковедения. Молодой человек изучает японский язык с десяти лет.
Ранее News.ru сообщал о причине расставания Архипа Глушко с бывшей участницей «Дома-2».
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Мария Слугина , Наташа Королева , ВШЭ
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