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Звезда «Универа» заявила о стыде за русских мужчин 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Звезда «Универа» заявила о стыде за русских мужчин
Фото: globallookpress.com
Российская актриса, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич испытывает стыд за русских мужчин. Об этом она заявила в интервью журналисту Дмитрию Шепелеву в YouTube-шоу «Мамки».
По мнению Хилькевич, русские мужчины ленятся, пьют и не любят помогать женщинам по дому. «Ну не все, конечно», — уточнила актриса. При этом она отметила, что со своим избранником — 33-летним Артуром — она счастлива в браке.
В октябре звезда «Универа» играла со своей младшей дочерью и случайно вывихнула ей руку. Хилькевич решила обратиться за медицинской помощью и «по привычке» стала обзванивать частные клиники, однако в каждом учреждении ей сообщали, что ждать врача придется больше двух или трех часов.
32-летняя Анна Хилькевич прославилась, исполнив роль Маши Беловой в сериале «Универ. Новая общага». Также она снялась в нескольких частях франшизы «Елки» и сериале «Барвиха». Помимо этого, артистка пользуется популярностью в Instagram — у ее аккаунта более восьми миллионов подписчиков.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Дмитрий Шепелев , Анна Хилькевич
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