Звезда «Универа» заявила о стыде за русских мужчин

Российская актриса, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич испытывает стыд за русских мужчин. Об этом она заявила в интервью журналисту Дмитрию Шепелеву в YouTube-шоу «Мамки».

По мнению Хилькевич, русские мужчины ленятся, пьют и не любят помогать женщинам по дому. «Ну не все, конечно», — уточнила актриса. При этом она отметила, что со своим избранником — 33-летним Артуром — она счастлива в браке.

В октябре звезда «Универа» играла со своей младшей дочерью и случайно вывихнула ей руку. Хилькевич решила обратиться за медицинской помощью и «по привычке» стала обзванивать частные клиники, однако в каждом учреждении ей сообщали, что ждать врача придется больше двух или трех часов.

32-летняя Анна Хилькевич прославилась, исполнив роль Маши Беловой в сериале «Универ. Новая общага». Также она снялась в нескольких частях франшизы «Елки» и сериале «Барвиха». Помимо этого, артистка пользуется популярностью в Instagram — у ее аккаунта более восьми миллионов подписчиков.